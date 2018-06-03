8旬翁嘆「錢花光就是死期」 細問身家後網驚：還能活30年

8旬翁嘆「錢花光就是死期」 細問身家後網驚：還能活30年(圖翻攝自/騰訊視頻)

友善列印
/綜合報導

錢不是萬能的，但沒有錢卻萬萬不能啊！日本最近有一個綜藝節目，在街頭訪問一名老翁，提及他的生活狀況，沒想到老翁語出驚人的感嘆「錢花光的那天，就是我的死期」，這句話聽在節目人員耳裡，也感到相當有感，但細問老翁的身家後，讓許多人都嚇到掉下巴。

日本綜藝節目「月曜夜未央(曜から夜ふかし)」，節目人員日前至東京巢鴨區街頭進行街訪，期間訪問到一名85歲老翁，關於他的生活狀況，老翁自稱當天是他的「首次拿柺杖日」，更用手機照片展示他所居住的養老院，單人的房間看起來相當不錯，而且月租要價5萬日圓(約新台幣1.4萬元)。

老翁的打扮相當時髦(圖翻攝自/騰訊視頻) 老翁的打扮相當時髦(圖翻攝自/騰訊視頻)

這個價格讓工作人員也感嘆「要是沒有錢，老了也很辛苦吧！」。據了解，老翁入住養老院前，就已繳交過5千萬日圓(約新台幣1千4百萬元)，而且往後還要繳50萬日圓(約新台幣14萬元)的生活費，一年的基本生活費開銷，就要花費600萬日圓(約新台幣163萬元)。

老翁不禁感嘆「若是沒有上億日圓，也住不了養老院」、「錢花光的那天，也就是我的死期」，而他如今在養老院已住了10年，工作人員接著問他還有多少積蓄，而老翁默默的比出「2」，對方當下誤以為是2千萬日圓，老翁才趕緊糾正是「2億元(約新台幣5千4百萬元)」，讓許多人驚嘆不已。

老翁入住的安養院，內部的設備都相當不錯(圖翻攝自/騰訊視頻) 老翁入住的安養院，內部的設備都相當不錯(圖翻攝自/騰訊視頻)

而這段影片在網路上引發討論，許多網友紛紛表示「他放心，還可以活30年」、「聽完後，我原地去世了」、「爺爺還缺孫子？」、「好像還可以活很久呢！」、「我的死期要到了…」、「果然是大爺」、「看完後好難受，我連欠款都還沒還完，要死也死不了」。

影片由此觀看
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