婦邊賣花邊摸「手滑進內衣」 辣媽完全沒發覺

婦邊賣花邊摸「手滑進內衣」 辣媽完全沒發覺(圖翻攝自臉書/Declan Teasdale New)

友善列印
/綜合報導
婦邊賣花邊摸「手滑進內衣」 辣媽完全沒發覺

小偷要偷東西，招數無奇不有，因此隻身在外時，絕對要提高警覺。英國一名辣媽日前與朋友至酒吧小酌，期間她在幫友人拍照時，旁邊出現一名賣花婦人，竟趁機將手伸進她的內衣裡，而且手法看似相當熟練，而該名辣媽起初還未發現，直到看見朋友側拍影片才驚覺不對勁。

根據《太陽報》報導，24歲辣媽摩莉（Abbie Morley）上個月與朋友，至米德斯堡（Middlesbrough）的中央酒吧（The Central pub）尋歡，之後店裡出現一名賣花的婦人，全身用黑布罩著，期間摩莉也友善的向對方買花，婦人隨後將花遞給摩莉的朋友。

期後摩莉在要求下，幫朋友們拍照，沒想到賣花婦人不但沒有離開，還趁機撫摸摩莉的下巴，並將手伸進她的內衣裡，最後還裝做若無其事，但期間摩莉都未發現，不過全程已被友人提斯戴爾(Declan Teasdale)拍攝下來，所幸當時她的錢包恰好放在朋友包包裡，才沒有讓對方得逞。

提斯戴爾原本只是想拍朋友們的互動，沒想到竟拍到偷竊畫面，之後將影片上傳網路，引發網友們討論，許多人認為老婦人並非在吃豆腐，而是想要偷竊，而且手法看似相當熟練，而提斯戴爾也提到，先前就聽說過，酒吧經常出現扒手，但沒想到行徑竟這麼大膽。

摩莉則表示，早在市中心就看過這名婦人，沒想到對方竟然是一名竊賊，而當下她只忙著拍照，根本沒有注意到對方，直到看了影片才發現，所幸她未將錢放在身上，若是真的被偷走，她一定會感到相當氣憤，而酒吧負責人得知後，表示會介入調查此事。

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