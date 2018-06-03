淡水驚見「清朝官」騎車出巡 網笑：改騎電動馬？

淡水驚見「清朝官」騎車出巡 網笑：改騎電動馬？(圖翻攝自/黑色豪門企業)

友善列印
/綜合報導

現在不少人喜歡Cosplay，有時甚至會裝扮成古人，穿起古裝在馬路上穿梭，由於相當有趣也容易成為焦點。最近一名網友在真理大學附近，拍攝到一幕「穿越時空」的畫面，兩人「清朝官兵」雙載騎車在馬路上，讓不少網友笑翻「好大的官威」。

臉書專頁「黑色豪門企業」貼出一張照，表示1日在淡水有兩名清朝人出沒，「清朝的官，騎民國的車！照大清律例，理當開罰多少兩呢...」，兩人男子不知什麼原因，身穿清朝官兵的服飾，頭上還帶著斗笠帽，地點恰好是真理街和中正路交叉口，兩人當時正在斜坡上停等紅燈。

而照片曝光後，網友透露兩人其實是在演戲，因此才會身穿戲服，不少網友笑翻「清朝的官騎現代的車，是會被檢舉的」、「你用民國的法來審清朝的官，你好大的官威啊！」、「穿越古今還是需要機車比較方便」、「你確定不是殭屍嗎？」、「改騎電動馬，比真馬快多了」。

而網友也發現，這兩名清朝官員騎機車沒戴安全帽，不僅讓自己暴露於危險中，也會因此吃上罰單，依照《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

而這群演員表示，當時為了趕戲，才會忘記戴安全帽，隨後也改開車，並開玩笑表示「馬偕開車帶領清朝四位大官500百里加急去演戲」。

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