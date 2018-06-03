遊客拍下「尼斯湖水怪」現身10分鐘 竟獲官方認證！

遊客拍下「尼斯湖水怪」現身10分鐘 竟獲官方認證！(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
遊客拍下「尼斯湖水怪」現身10分鐘 竟獲官方認證！(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

英國蘇格蘭尼斯湖向來是許多科學家和探險者朝聖地點之一，因為一直有傳說湖內有水怪，連一般遊客都想一探究竟。日前有一名來自愛爾蘭的遊客歐法奧哈加恩(Eoin O’Faodhagain)拍到長達20呎(約6公尺)水怪，而這段10分鐘的影片也被尼斯湖水怪觀光登記處(Official Loch Ness Monster Sightings Register)認證。

綜合外媒報導，今年53歲的歐法奧哈加恩不久前到尼斯湖觀光，沒想到竟直擊湖內有大型生物正在潛水和游泳，他當下馬上拿出手機記錄眼前的難得畫面，他表示「它是一個非常巨大的東西，浮出水面又潛下去」、「那絕不可能是一艘船，我相信它就是尼斯湖水怪」。

歐法奧哈加恩事後也將拍攝的10分鐘直擊影片提供給尼斯湖水怪觀光登記處，更獲得官方認證，確信他拍到的就是真的尼斯湖水怪；而登記處館長坎普貝爾(Gary Campbell)也表示，先前他們大多收到短短幾秒的影片，歐法奧哈加恩提供長達10分鐘的直擊畫面相當驚人，而這段影片也是今年第二部獲得認證的。

不過，有一名紐西蘭科學家吉默(Neil Gemmell)卻抱持相反意見，他不相信尼斯湖內有水怪，所以計畫在6月時帶領團隊到場，要蒐集微小的鱗片和皮膚碎片樣本，希望能查出到底是何種生物的基因。

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