2018年06月03日 15:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

快死會飄甜腐爛味！澳女能嗅到死亡氣息 恐怖預告死期(影片來源/youtube/Caters Clips)

你相信有人能聞到快死之人的味道嗎？澳洲新南威爾士州（New South Wales）一名24歲女子，自稱是心靈導師，她在12歲就發現自己的特異功能，能夠聞到快死的人身上的味道，甚至預言對方的死期。

綜合外媒報導，卡拉（Ari Kala）在12歲時發現自己的不凡，當時她在舅舅死前一天，走至他的房間，聞到一股奇怪的味道，她表示那種味道像是「各種甜味混合的腐爛味」，而且發覺似乎只有她聞的到，起初她以為這是屍體的味道，因為她未曾聞過「後來我意識到，這是我能聞到死亡的頻率」。

在這之後，她也測試自己的特異功能是否準確，尤其在癌症末期和老人裡，這種味道更是明顯，但是能嗅到快逝世者的味道，其實讓她感覺負擔非常重，因為她雖然能聞到死亡的味道，但是她卻不能做什麼，「這些人都無法挽救，就算說出真相，對他們一點意義都沒有」。

卡拉也提到，「有時問到死亡的味道，僅管很想告訴對方，但我卻不知能幫他做什麼，畢竟我也不知道該如何干涉別人的命運」，也因為這樣的壓力，讓卡拉決定不發揮特異才能，反而是教導25歲至45歲間的女性，如何釋放自己的心靈能力，更表示每個人都自己的特殊能力。

而卡拉也透露，童年的她其實還能夠讀懂人的情感，而且夢見的事也時常會成真，但以前家人希望她能像正常人，因此也越來越少用自己的能力，漸漸的將能力封閉，導致她已經不像以前一樣，只能透過努力發功，才能啟動這項特異功能。