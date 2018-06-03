快死會飄甜腐爛味！澳女能嗅到死亡氣息 恐怖預告死期

快死會飄甜腐爛味！澳女能嗅到死亡氣息 恐怖預告死期(示意圖/達至影像)

友善列印
/綜合報導
快死會飄甜腐爛味！澳女能嗅到死亡氣息 恐怖預告死期(影片來源/youtube/Caters Clips)

你相信有人能聞到快死之人的味道嗎？澳洲新南威爾士州（New South Wales）一名24歲女子，自稱是心靈導師，她在12歲就發現自己的特異功能，能夠聞到快死的人身上的味道，甚至預言對方的死期。

綜合外媒報導，卡拉（Ari Kala）在12歲時發現自己的不凡，當時她在舅舅死前一天，走至他的房間，聞到一股奇怪的味道，她表示那種味道像是「各種甜味混合的腐爛味」，而且發覺似乎只有她聞的到，起初她以為這是屍體的味道，因為她未曾聞過「後來我意識到，這是我能聞到死亡的頻率」。

在這之後，她也測試自己的特異功能是否準確，尤其在癌症末期和老人裡，這種味道更是明顯，但是能嗅到快逝世者的味道，其實讓她感覺負擔非常重，因為她雖然能聞到死亡的味道，但是她卻不能做什麼，「這些人都無法挽救，就算說出真相，對他們一點意義都沒有」。

卡拉也提到，「有時問到死亡的味道，僅管很想告訴對方，但我卻不知能幫他做什麼，畢竟我也不知道該如何干涉別人的命運」，也因為這樣的壓力，讓卡拉決定不發揮特異才能，反而是教導25歲至45歲間的女性，如何釋放自己的心靈能力，更表示每個人都自己的特殊能力。

而卡拉也透露，童年的她其實還能夠讀懂人的情感，而且夢見的事也時常會成真，但以前家人希望她能像正常人，因此也越來越少用自己的能力，漸漸的將能力封閉，導致她已經不像以前一樣，只能透過努力發功，才能啟動這項特異功能。

遊客拍下「尼斯湖水怪」現身1...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。