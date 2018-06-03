2018年06月03日 16:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在行銷手法無奇不有，不過越古怪的方法，反而越吸引顧客注意。最近一名網友在桃園，經過一間正在裝潢的店面，沒想到店家雖然還未掛上招牌，但門外的紅色布條反而吸引路人注意，讓不少人好奇的表示「厲害！讓人很想一直關注它」。

一名網友在《爆廢公社》貼出一店家照，桃園一間店面還正在裝修尚未開幕，但卻已經吸引路人注意，他們在門口掛上一個布條，寫著「6月即將開幕，還不知道要賣什麼」，由於宣傳手法相當另類，因此還未開幕就引發話題，成功鉤起網友的好奇心。

老闆苦惱「不知道要賣什麼」 掛這塊布條路人超好奇(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友紛紛表示「這樣會很期待開什麼耶！」、「這個厲害，有吸引到好奇心…」、「另類宣傳」、「這厲害！每天經過都會看一下到底賣什麼！」、「這有創意，會讓人一直關注他，好奇到底要賣啥！而不會像其他裝潢的，看過當沒這回事」。

還有人猜測店家會賣什麼「我猜拉麵店」、「我覺得比較像早餐店」，更多人則認為是飲料店「十之八九是飲料店」、「看裝潢99%手搖飲」，更有人依樣畫葫蘆造句「6月即將結婚，不知道要娶誰」、「6月即將脫魯，但不知道女友在哪」、「6月即將生產...不知道老公是誰？」。而有經過的網友則透露，真的就是開飲料店「開了啊！今天在試營運」。