超衰！遊夏威夷到公廁被毆成豬頭 領事館警告：別去公廁

超衰！遊夏威夷到公廁被毆成豬頭 領事館警告：別去公廁(圖/ 翻攝自《KHON2》影片)

友善列印
／綜合報導

出國玩是許多民眾放鬆身心的方式之一，但開心出門卻傷痕累累回家那該有多難過！近期有一對日本夫妻前往夏威夷檀香山旅遊，但他們到公廁時卻遭到莫名攻擊，先生被毆打成豬頭，太太也被嫌犯掐脖子威脅，相當驚悚；事後警方循線逮捕嫌犯，而日本駐檀香山領事館也急忙警告，「日本遊客避免前往公廁」。

據夏威夷媒體《KHON2》報導，4月28日夏威夷檀香山一處公園公廁發生驚人襲擊事件，有一對日本夫妻到當地旅遊，但先生到公廁如便時，竟被一名年輕男子出手痛毆，額頭、臉頰和下巴等都有傷痕，血跡斑斑相當駭人；而他的太太聽到騷動進廁所關切，也遭到嫌犯掐脖子到昏厥。

該名攻擊夫妻的年輕男子犯案後便逃離現場，但他並未帶走他們身上的任何東西；而經過警方循線調查，已在5月1日上午11點左右將其逮捕歸案。夫妻兩人在當地醫院接受短暫治療後，就提早結束旅程返回日本；而在美國醫藥費高達5萬美元(約新台幣150萬元)，當地觀光業相關公益團體正發動木管，希望能協助受害夫妻。

事後，日本駐檀香山領事館也趕緊發出旅遊警告，請日本遊客不要靠近該區域的公廁，而告示中提到，這對夫妻是在公廁看到不良分子正在施打毒品，所以才會遭到攻擊。

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