會熱賣！水電工「剩料再利用」自製杯架 網友推爆：快申請專利

會熱賣！水電工「剩料再利用」自製杯架 網友推爆：快申請專利(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

友善列印

別小看水電工！夏天到了，很多人出門在外都會買飲料或自備水，但騎車時置物籃放不下怎麼辦？有一名水電工利用工作剩下的材料，自製一個機車杯架，並將成果分享到網路上，大票網友看了瘋喊「想團購」，還有人覺得這個一定會大賣，紛紛要他趕快申請專利，不然創意就被別人撿走了。

日前有一名從事水電工的男網友在臉書社團發文，分享自己利用工作剩下的材料「PVC三英吋管」，製作一個可以掛在機車前方置物處的杯架，「天氣一熱，自製冰霸杯杯架又有作用了」，他還大方地表示，「有意願改良發售的人歡迎自行製造造福大眾，不用經過我同意沒關係」，因為原PO覺得自己沒能力做廠商接洽與發售。

許多網友看到原PO那麼有才，紛紛建議他趕快申請專利。 許多網友看到原PO那麼有才，紛紛建議他趕快申請專利。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

沒想到原PO剩料利用製成的杯架大獲好評，許多網友紛紛留言大推，「我也想要這個，好厲害」、「開放團購嗎？」、「大哥你太厲害了！佩服，請問買的到嗎？」；有不少網友也馬上給他忠告，「錯了，你應該去申請專利，然後賣掉，這樣就不用煩惱生產跟改良的問題」、「快去申請專利，收專利費！」、「覺得你超有創意，申請專利一下」。

也有部分網友好奇「騎車時杯架會不會掉下來」、「杯架沒辦法承受太陽高溫吧」，原PO也一一在底下回應，「其實背後是用夾的，然後有做倒鉤，真的不小心彈起來了倒鉤會卡住。但到現在為止還沒遇過彈起來的事故，冰霸杯重量有夠」，關於遇到高溫的問題，他說「我放在外面風吹日晒雨淋都沒事，有事的話屋外配的電管水管都會完蛋」。

老闆苦惱「不知道要賣什麼」 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。