會熱賣！水電工「剩料再利用」自製杯架 網友推爆：快申請專利

2018年06月03日 17:07 邱柏玟

別小看水電工！夏天到了，很多人出門在外都會買飲料或自備水，但騎車時置物籃放不下怎麼辦？有一名水電工利用工作剩下的材料，自製一個機車杯架，並將成果分享到網路上，大票網友看了瘋喊「想團購」，還有人覺得這個一定會大賣，紛紛要他趕快申請專利，不然創意就被別人撿走了。

日前有一名從事水電工的男網友在臉書社團發文，分享自己利用工作剩下的材料「PVC三英吋管」，製作一個可以掛在機車前方置物處的杯架，「天氣一熱，自製冰霸杯杯架又有作用了」，他還大方地表示，「有意願改良發售的人歡迎自行製造造福大眾，不用經過我同意沒關係」，因為原PO覺得自己沒能力做廠商接洽與發售。

許多網友看到原PO那麼有才，紛紛建議他趕快申請專利。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

沒想到原PO剩料利用製成的杯架大獲好評，許多網友紛紛留言大推，「我也想要這個，好厲害」、「開放團購嗎？」、「大哥你太厲害了！佩服，請問買的到嗎？」；有不少網友也馬上給他忠告，「錯了，你應該去申請專利，然後賣掉，這樣就不用煩惱生產跟改良的問題」、「快去申請專利，收專利費！」、「覺得你超有創意，申請專利一下」。

也有部分網友好奇「騎車時杯架會不會掉下來」、「杯架沒辦法承受太陽高溫吧」，原PO也一一在底下回應，「其實背後是用夾的，然後有做倒鉤，真的不小心彈起來了倒鉤會卡住。但到現在為止還沒遇過彈起來的事故，冰霸杯重量有夠」，關於遇到高溫的問題，他說「我放在外面風吹日晒雨淋都沒事，有事的話屋外配的電管水管都會完蛋」。