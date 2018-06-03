18歲大眼妹「選市長」遭疑缺政治經驗 淡定反擊：我也沒貪污經驗

18歲大眼妹「選市長」遭疑缺政治經驗 淡定反擊：我也沒貪污經驗(圖/ 翻攝自臉書@Todos somos jóvenes)

友善列印
／綜合報導
今年才要滿18歲的寶拉要選市長相當受矚目。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

在世界各國選舉方面都會有最低年齡限制，大多是希望能選出有經驗讓社會更的人。墨西哥在7月1日將舉行全國選舉，各地方首長也會進行改選，而特帕蒂特蘭市出現一名超吸睛的市長候選人寶拉(Paola González)，年僅18歲的她不僅外型出眾，更精通多國語言，還是墨西哥史上最年輕的公職參選人，相當受關注。

綜合外媒報導，寶拉今年9月才滿18歲，她從13歲開始就接觸政治，因為她的父親是墨西哥綠黨的黨主席，而她還曾加入NGO組織當志工，還在15歲就成立自己的基金會「送出微笑當禮物」(Regala una sonrisa)，為了幫助更多有需要的人。

因為父親的關係，她從小對政治就耳濡目染，15歲時就成立自己的基金會，幫助有需要的人。 因為父親的關係，她從小對政治就耳濡目染，15歲時就成立自己的基金會，幫助有需要的人。(圖/ 翻攝自臉書@Todos somos jóvenes)

寶拉的外型相當吸睛，她有著濃眉大眼，在公開場合也總是帶著燦爛的笑容，但她的年紀和缺乏政治經驗，卻成為她受到其他競選對手攻擊的目標；不過，她日前接受訪問時，提到自己看法，她認為當市長最要的是有領導能力，更要誠實對每一位選民，比經驗更重要，最後也淡定地說，「而且我在貪污或偷竊方面，一樣沒有經驗」。

她也補充自己有專業的能力，像是她精通多國語言，除了母語西班牙文之外，會說法文、葡萄牙文和英文，連羅馬尼亞語和加泰羅尼亞語也會一點。而特帕蒂特蘭市的人口有超過一半是年輕族群，她希望能拉攏這54%年輕人的選票。

選舉對手也會拿她的年紀當攻擊目標，質疑他沒有政治經驗。 選舉對手也會拿她的年紀當攻擊目標，質疑他沒有政治經驗。(圖/ 翻攝自臉書@Todos somos jóvenes)

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