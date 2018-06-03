渣男躲頂樓「拿貓練槍」太無良 網憂心：改天射騎士

渣男躲頂樓「拿貓練槍」太無良 網憂心：改天射騎士(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
渣男躲頂樓「拿貓練槍」太無良 網憂心：改天射騎士(影片/ 取自臉書@有點毛毛的)

生存遊戲是一些民眾樂愛的娛樂活動之一，但現實生活中卻不能隨便拿槍亂射，可能會造成他人受傷等慘況。近日新北市新莊有民眾直擊，一名男子拿著狙擊長槍躲在公寓頂樓，把流浪貓當靶射擊練槍，無良的行為讓大票網友暴怒，紛紛驚呼「快點報警處理」。

今(3)日下午有一名住在新北市新莊的網友在臉書社團發文，直擊到一名怪異的男子躲在公寓頂樓，畫面中看到他拿著一把狙擊長槍，朝附近的流浪貓射擊，讓他相當震驚，痛批「今天他射的是浪貓… 哪天如果朝馬路的機車騎士射擊怎麼辦」，更補充地點是在新莊丹鳳捷運站附近陸橋的一處公寓，麻煩有認識警察或動保處的網友可以幫忙通告。

目擊的網友表示，地點在新北市新莊丹鳳捷運站附近的公寓。 目擊的網友表示，地點在新北市新莊丹鳳捷運站附近的公寓。(圖/ 翻攝自影片)

大票網友看到男子如此離譜的行徑，紛紛留言痛批，「太過分了吧…難道小動物就不是生命嗎…」、「人渣」、「心理變態嗎？」、「這種人別來害生存玩家」；有眼尖網友更表示，「我敢說看動作跟這距離的高倍率狙擊槍一定有打到貓，真擔心傷勢不知道鋼珠或子彈是否已打進體內，真的看了很生氣」。

有許多民眾認為應該要馬上報警處理，「直接報警跟動保處，不用認識，虐待動物跟有攻擊性武器加上影片證據絕對會處理」、「大家一起幫忙檢舉，讓兇手早日歸案」、「報警就可以了」，有網友也馬上報警，而動保處也有找到受傷的貓，但仍請大家多注意這名行為可疑的男子。

文章來源：臉書@有點毛毛的

會熱賣！水電工「剩料再利用」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。