2018年06月03日 19:44 邱柏玟

渣男躲頂樓「拿貓練槍」太無良 網憂心：改天射騎士(影片/ 取自臉書@有點毛毛的)

生存遊戲是一些民眾樂愛的娛樂活動之一，但現實生活中卻不能隨便拿槍亂射，可能會造成他人受傷等慘況。近日新北市新莊有民眾直擊，一名男子拿著狙擊長槍躲在公寓頂樓，把流浪貓當靶射擊練槍，無良的行為讓大票網友暴怒，紛紛驚呼「快點報警處理」。

今(3)日下午有一名住在新北市新莊的網友在臉書社團發文，直擊到一名怪異的男子躲在公寓頂樓，畫面中看到他拿著一把狙擊長槍，朝附近的流浪貓射擊，讓他相當震驚，痛批「今天他射的是浪貓… 哪天如果朝馬路的機車騎士射擊怎麼辦」，更補充地點是在新莊丹鳳捷運站附近陸橋的一處公寓，麻煩有認識警察或動保處的網友可以幫忙通告。

目擊的網友表示，地點在新北市新莊丹鳳捷運站附近的公寓。(圖/ 翻攝自影片)

大票網友看到男子如此離譜的行徑，紛紛留言痛批，「太過分了吧…難道小動物就不是生命嗎…」、「人渣」、「心理變態嗎？」、「這種人別來害生存玩家」；有眼尖網友更表示，「我敢說看動作跟這距離的高倍率狙擊槍一定有打到貓，真擔心傷勢不知道鋼珠或子彈是否已打進體內，真的看了很生氣」。

有許多民眾認為應該要馬上報警處理，「直接報警跟動保處，不用認識，虐待動物跟有攻擊性武器加上影片證據絕對會處理」、「大家一起幫忙檢舉，讓兇手早日歸案」、「報警就可以了」，有網友也馬上報警，而動保處也有找到受傷的貓，但仍請大家多注意這名行為可疑的男子。