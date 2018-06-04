館長直播怒斥政府！設計師酸為拉生意「不知跪幾百回了」

館長直播怒斥政府！設計師酸為拉生意「不知跪幾百回了」(圖翻攝自館長直播)

友善列印
/綜合報導

人紅是非多。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢時常關心時事，不過有話直說的個性，也引來不少網友批評，日前他在直播上痛批政府捐錢像被當凱子，而「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪於3日，也在臉書發文反諷「嘴裡幹幹叫不一定是真義憤，肌肉練得很大但在利之所趨下，都不曉得跪幾百回了」。

設計師陳致豪表示，館長很聰明，他做的這些是主要都是為了生意，「為了不公義的事情去抗議，若是有可能要背刑責，影響他自己的生意，我看他權衡一下應該就不會去了」，認為館長就是靠著這點，因此生意才會越做越好，甚至還能夠捐錢。

「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪在臉書開罵(圖翻攝自臉書/陳致豪) 「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪在臉書開罵(圖翻攝自臉書/陳致豪)

最後還暗諷「嘴裡幹幹叫不一定是真義憤，肌肉練得很大但在利之所趨下，都不曉得跪幾百回了」，更指當館長在罵蔡政府政治正確時，「不要說館長背後金主親中了，出來砲兩句獲得滿堂彩，不收割的才是笨蛋啊！」，最後認為許多人說館長代表「台灣人的土性率直」，但他則痛批「用這種汲營私利的人格來標榜台灣人，才真的是污辱台灣人了」。

而館長其實也並非第一次被抨擊，先前也有不少看不慣的網友會酸他，先前因捐1百萬美元給WHO事件，館長當時就痛斥台灣好像被當凱子，豈料卻遭民進黨立委段宜康反嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾」，而對於各界的批評與攻擊，館長僅在臉書寫下「老話一句，你們繼續罵我我繼續做事，多年後歷史會證明」。

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