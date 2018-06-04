撞死闖紅燈行人扛300萬債 重機騎士嘆「寧願死的是我」

撞死闖紅燈行人扛300萬債 重機騎士嘆「寧願死的是我」（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

友善列印
／綜合報導
路人闖紅燈過馬路 重機剎不住撞飛奪命（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

一名陳姓重機騎士今年2月28日清晨5時許，騎著租來的紅牌大型重機，在台北市萬華區和平東路行經西園路艋舺公園時，在未減速的情況下，撞上違規闖紅燈的58歲周姓男子，造成對方傷重不治，陳男也因此摔車氣胸、顱內出血。面對肇事後續醫療、維修及賠償等金額高達300萬，讓他不禁感嘆「寧願死的是我！」

陳男昨（3日）在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，「一場車禍（醫療費+維修費+慰問金+保險費）等等…加起來快300萬元，我應該怎麼辦？因為這場車禍我自己也差一點離開了，因為這場車禍我右手已經3個月無法動了，因為這場車禍我除了債務變重外還有法院裁定…我好希望離開的是我，我真的快喘不過氣來了！」

警方表示，根據路口監視器及目擊民眾說法，事發當時，周男為了搶快逕自穿越馬路，無視交通號誌已轉成紅燈；至於陳男雖未闖紅燈，且又屬於路權方，但因行經斑馬線時未減速禮讓行人，恐須負過失致死責任，刑責最重是2年徒刑，法官另會針對車速部分作調查。

貼文一出，不少網友心疼陳男處境，「遇到帝王條款，真的很慘」、「行人最大，只能提醒自己多注意」；紛紛留言安慰、「只要活下來就有機會，你怎麼知道自己未來的價值？加油！撐過就好了」、「先把傷養好，後續慢慢處理，後面開庭協調會很多，活著才有希望呀。」

文章來源：Facebook/爆廢公社

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