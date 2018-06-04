百公斤胖妞變翹臀正妹！花9個月成功減掉33公斤

2018年06月04日 12:18 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現代人追求瘦就是美的審美觀，因此都希望能順利減重，但卻始終找不到適合的方式。英國威爾士（Wales）一名重達111公斤的胖妞，由於情緒波動大，導致她只能靠著飲食找到慰藉，身材也變得越來越胖，直到與男友登山後，才發現自己的問題，在接觸舉重後，竟在短短9個月甩掉33公斤。

M A R I • F I T N E S S（@marillewellyn）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 17 日 上午 10:31 張貼

24歲的馬瑞(Mari Llewellyn)從10歲搬到紐約居住，由於她的情緒起伏相當大，在大學最後一年，她甚至因為抑鬱與焦慮感，讓她的身體出現狀況，不得已只好選擇輟學，為了找到安全感，馬瑞開始暴飲暴食，每天要吃下3000卡路里的熱量，導致她得體重越來越胖，更重達111公斤，行動也變得越來越吃力。

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直至與男友一起去登山，她發現自己沒走幾步就揮汗如雨，於是她下定決心要減重，起初先是從飲食開始，但是卻因為沒目標與毅力，因此減重計畫也不怎麼有效，直到與男友接觸健身後，她也愛上了舉重，才讓她從百公斤足足減掉33公斤。

M A R I • F I T N E S S（@marillewellyn）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 7 日 上午 10:26 張貼

如今馬瑞已不再吃垃圾食物，每天只攝取正常的熱量，且一週會至健身房報到6天，搭配30秒短跑衝刺、20分鐘有氧運動等，使心跳加速，並拒絕食用高脂肪食物，以高蛋白食物為主，例如雞肉和雞蛋等。而運動不僅讓馬瑞成功減重，也替她帶來正面的能量。

M A R I • F I T N E S S（@marillewellyn）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 17 日 下午 12:11 張貼

馬瑞透露「對我來說，運動不僅幫助減肥，更影響著我的生活。我不但變得更健康，就連心理也隨之改變，讓我不再感到憂鬱，反而感到非常幸福」。而她也在IG分享自己的減重歷程，更架設個人的健身網站，希望幫助其他女性，也能藉由運動擁有健康的人生。