噁！員工用路邊積水洗碗盤 餐廳辯：新來的不懂

噁！員工用路邊積水洗碗盤 餐廳辯：新來的不懂(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
噁！員工用路邊積水洗碗盤 餐廳辯：新來的不懂(影片/ 取自臉書，如遭移除請見諒)

一間餐廳除了食物美味之外，衛生方面常常也是民眾選擇的主要因素。最近馬來西亞吉隆坡的一家印度餐廳「Raj's Banana Leaf」，被民眾拍下員工蹲在路邊，使用路邊積水洗碗盤，噁心影片在網路上瘋傳，更引起大票網友撻伐，紛紛揚言「拒吃這家餐廳」。

綜合外媒報導，馬來西亞網路上瘋傳一段驚人影片，位在吉隆坡的一家印度餐廳「Raj's Banana Leaf」在當地小有名氣，但5月29日有民眾發現該餐廳的3名印度籍員工，在餐廳後面的小巷洗碗盤，一名員工彎腰用水龍頭流出的清水清洗，但另外兩名蹲在地上的員工，居然直接用路面積水浸泡碗盤，噁心的場景引起熱議。

大票網友看完影片紛紛揚言要拒吃這家餐廳，「越看越噁心，全身都發癢…」、「這些員工把他們故鄉的習俗帶到這裡了」、「抵制這種餐廳」、「太誇張了啦！看了很不舒服」；還有人開玩笑說，「正面一點，當成是用咖哩口味的水洗碗盤」。

影片曝光後餐廳也馬上發文道歉，表示用積水洗碗盤的員工是新來的，不清楚正確的洗碗方式，會加強教育他們，也希望顧客不要將此事放心上，歡迎大家再度光臨餐廳用餐；但許多人認為餐廳根本是在推卸責任，堅持要抵制、拒吃。而當地衛生部在隔天也馬上勒令關閉餐廳，餐廳是否會重新開張仍是未知數。

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