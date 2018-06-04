2018年06月04日 14:19 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

外星時空旅人稱來自「6491年」！曝未來秘辛還通過測謊(圖翻攝自youtube/ApexTV)

電影經常以「時空旅行者」為題材，但你真的相信，有未來人能穿越時空嗎？YouTube頻道「ApexTV」最近釋出一段影片，內容是用測謊機測試一名自稱來自6491年的未來人，工作人員詢問他未來的問題，沒想到居然都通過測試，不過也有諸多疑點，讓網友對於真實性感到質疑。

綜合外媒報導，一名身穿帽T的男子自稱奧利佛（James Oliver），他將手擺放在測謊儀器上，另一端則連著一台筆電，表示自己是從西元6491年，搭時光機來的未來人，他經常在時空旅行，甚至穿梭於其他星球，任職於外星研究機構，主要研究人類文化與歷史。

星球間也會有衝突，因此就有星際聯邦政府，會派艦巡邏界入維持治安(示意圖/達志影像)

而在一次任務中，因時光機故障了，導致他被困在2018年，更透露在未來，人類已在太空中發現其他生命體，且能殖民至其他星系，他也並非地球人，他所居住的星球比地球與太陽間距離還遠，繞太陽一週的時間也較長，因此他們的一年也比地球的一年長。

而奧利佛在工作中，經常找到許多星球，但大多都無生物居住，若有生命體居住，他們也有自己的生態系統，且智商也都比人類還要高，他有不少朋友就是來自其他星球。更提到，星球間也會有衝突，因此就有星際聯邦政府，會派艦巡邏界入維持治安，就像是地球上的聯合國。

接著他也提到地球未來的模樣，警告地球人必須重視地球暖化問題，因為地球的氣溫會越變越高，而未來的地球人的社會，也將會被人工智慧取代，到時每個人會有專屬於自己的智慧系統，但當工作人員問到美國未來總統是誰時，奧利佛則以被規定不可洩漏為由，拒絕回答。

影片最後，工作人員將測謊機顯示「真實」未說謊的結果給觀眾看，但其真實性仍備受質疑，因為影片中始終未拍到電腦裡的數據顯示，讓人根本無法信服，且外媒認為該男的口音像是英國伯明罕地區一帶，在美國或澳洲也有人有這樣的口音，諸多疑點與漏洞還是讓人難以相信。