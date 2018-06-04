郵局鐵飯碗「很涼」？她列11點迷思「做3個月就想走」

2018年06月04日 14:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

經濟不景氣，為求工作穩定，不少人擠破頭為的就是能一舉端上鐵飯碗，後半輩子一勞永逸，其中郵局是不少人嚮往的工作，中華郵政今年就吸引逾2.9萬人報考，不乏博碩士等高學歷分子。不過一名曾在郵局任職的女網友卻列舉了11項外界迷思，透露「才做三個月，就超級無敵想離職」

原PO在《Dcard》以「郵局真的值得你考嗎？」為題，發文表示3年前大學畢業後，雖然目標放在國考，但10月份看到郵局招考，加上家人希望她快點有份工作，於是和幾個好友一同報考，沒想到準備一個月後就以正取第2順位上榜，一度以為「做這個工作一輩子，好像也不是不可以」，不過工作3個月後就讓她萌生離職的念頭，好不容易撐了一年就決定離職，「當時跟我一起去考的共4人，到去年已經3個離職了呵呵！」

原PO破解了許多人的迷思，直言「郵局是國營事業，但92年以後考取的都是勞工身分，而且並沒有年終，只有績效獎金。」至於年終獎金4.4個月？她澄清，其實那是預支的績效獎金，「原本績效獎金是7、8月發，但為了好過年提前預支，例如107年農曆春節前發的是106年的一半績效獎金，7、8月再發另外的一半。」

在郵局上班，除了工作穩定、不太會加班，以及能夠拉保險賺外快的優點之外，原PO列舉了11項缺點，像是薪水與負擔工作不成比例，「因為你坐儲匯櫃檯，每天進出絕對是上百萬，每天摸的現金也有上百萬，當日結帳若帳不合，少錢必須自己掏腰包補貼，多錢也很麻煩。我很怕賠錢所以做了一年只賠過1000元，但有次差點要賠4萬，整個中午都在哭，好險後來找到是我把客人買的匯票金額打錯，也有聯繫到客人才解決。」

另外，還得賣一堆東西，「沒賣出去就是自己掏腰包先買」；上廁所和喝水都要找空檔；午休時間不固定；週六偶爾要輪班；新人常常被外派支援他局；請假不能或很難請週五、週一，連續假期前後更不用想，「因為假期過後人都會爆炸多，做到會哭。過年前後的人更多～那時候根本是戰爭，錢也很容易因為忙而出錯。」

原PO還說因為本身有點潔癖，一直摸錢手會變黑、錢味又重，讓她很受不了；加上郵務工作對女生而言蠻吃力、奧客又多，「我朋友好幾度被客人罵到哭，而且是辱罵的那種～我是沒被罵到哭過，但真的會被氣死，最後要離職時還直接豁出去跟客人對罵」；最後關於升遷，「碰頂就約4萬初，要再升就是考試，不過如果有想當經理也要慎思啊～經理是背負整個局的金庫，我們經理每天都6點到郵局，7點後才下班，假日還要來巡郵局，真的蠻辛苦的。」

貼文一出引起網友熱議，「明年的考生覺得害怕」、「原來鐵飯碗的內情是這樣，不說不知道」；該文意外釣出不少同業「郵局工作的心酸真的這篇文滿滿道盡」、「推這篇，其實銀行也是。考銀行、郵局請三思，再熟再好的客戶，碰到錢的問題就是變臉，不會跟你客氣」

也有人直言，郵局內勤櫃檯的CP值很低，薪資才30075元，扣除勞健保剩下28000元，再加上之後加薪機會少，因此建議「同樣要碰錢和吃業績去土地銀行、合作金庫、第一銀行比較好，至少35000元起跳，計入13%行儲、薪資比郵局高最少6000元，而且錄取率比郵局櫃臺高太多了，一般至少10%起跳！這三家公股銀行CP值都屌打並大勝郵局，何必去擠錄取率2%的窄門。」