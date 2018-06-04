「想爸媽抱我」秦良丰說話了！無力的手一碰 父親心中淚如雨下

2018年06月04日 15:53 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

陸軍航特部傘兵秦良丰上月17日參加漢光演習操演預習時發生跳傘意外，昏迷指數一度只剩下3，經過搶救，昏迷指數進步到11分，以正常人15分而言，生命跡象已趨穩定，目前仍在醫院接受救治。他的父親日前在臉書透露，雖然秦良丰仍須依賴呼吸器，但他試著努力表達想法，甚至開口跟父母討抱。

秦良丰父親秦天人2日在臉書上寫下連日來的煎熬心情，「已經17天了，這17天對我來說每一天都是煎熬～仍然必須靠著呼吸器才能呼吸的你，今晚努力的試著說出我們聽得懂的話，要爸爸媽媽抱你，而你也想抱著我和媽媽，當護理師把你那無力的手放在我的背上時，你可知道我心中淚如雨下。」

他接著說道「我知道我不能哭給你看，天知道在那墬下的26秒的時間內，你承受了多少的恐懼，你才會說出要我和媽媽幫你抱你～良丰爸爸不會再離開你了，未來日子我和媽媽妹妹一定會牽著你的手陪你一起努力一起復健，爸爸知道你行的，你一定會挺過這個難關的！」

不少人被秦爸爸的文字所動容，紛紛留言加油打氣，「秦爸加油，良丰現在正需要的是大家的鼓勵跟正能量！」、「相信孩子很努力並堅強的想表達對你們的愛，請堅強的等待他恢復，信念很重要，加油。」、「當然從那麼高的地方跳傘下來，上天還留良丰下來，吃苦是一定的，等時機成熟良丰很快的就能康復，現在只能求老天爺不要讓良丰再吃那麼多苦了，學弟辛苦你了，良丰加油。」