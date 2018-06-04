「想爸媽抱我」秦良丰說話了！無力的手一碰 父親心中淚如雨下

「想爸媽抱我」秦良丰說話了！無力的手一碰 父親心中淚如雨下（報系資料照）

友善列印
／綜合報導

陸軍航特部傘兵秦良丰上月17日參加漢光演習操演預習時發生跳傘意外，昏迷指數一度只剩下3，經過搶救，昏迷指數進步到11分，以正常人15分而言，生命跡象已趨穩定，目前仍在醫院接受救治。他的父親日前在臉書透露，雖然秦良丰仍須依賴呼吸器，但他試著努力表達想法，甚至開口跟父母討抱。

秦良丰父親秦天人2日在臉書上寫下連日來的煎熬心情，「已經17天了，這17天對我來說每一天都是煎熬～仍然必須靠著呼吸器才能呼吸的你，今晚努力的試著說出我們聽得懂的話，要爸爸媽媽抱你，而你也想抱著我和媽媽，當護理師把你那無力的手放在我的背上時，你可知道我心中淚如雨下。」

他接著說道「我知道我不能哭給你看，天知道在那墬下的26秒的時間內，你承受了多少的恐懼，你才會說出要我和媽媽幫你抱你～良丰爸爸不會再離開你了，未來日子我和媽媽妹妹一定會牽著你的手陪你一起努力一起復健，爸爸知道你行的，你一定會挺過這個難關的！」

不少人被秦爸爸的文字所動容，紛紛留言加油打氣，「秦爸加油，良丰現在正需要的是大家的鼓勵跟正能量！」、「相信孩子很努力並堅強的想表達對你們的愛，請堅強的等待他恢復，信念很重要，加油。」、「當然從那麼高的地方跳傘下來，上天還留良丰下來，吃苦是一定的，等時機成熟良丰很快的就能康復，現在只能求老天爺不要讓良丰再吃那麼多苦了，學弟辛苦你了，良丰加油。」

撞死闖紅燈行人扛300萬債 ... 救護員檢查瞳孔就判死 20分...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。