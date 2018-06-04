「男左女右睡」才會好？婆婆半夜狂查房 人妻崩潰：煩死了

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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從小到大常常聽長輩說「男左女右」，很多習俗也是，最近有人妻更上網抱怨，婆婆夜夜查房，堅持要她和先生睡覺遵照「男左女右」，因為這樣才是「好」，讓淺眠的她超崩潰；大票網友完全不能接受婆婆的行為，痛批根本有病才會這樣，而也有眼尖網友發現，「『好』字是女左男右啊！」

昨(3)日有一名人妻在臉書社團《王子與公主病》匿名發文，抱怨她的婆婆堅持她和先生睡覺時，必須遵照「男左女右」，婆婆說這是風水學上的建議，因為男左女右加起來才是「好」字；因此婆婆在半夜會直接進入他們的臥房，先生居然同意婆婆的舉動，讓淺眠的她每晚都睡不好，崩潰怒吼「煩死了」。

許多網友看到人妻的悲慘生活，紛紛直言「有病喔！管太多了吧」、「婆婆半夜進房無數次？她都不用睡覺嗎？」、「這樣很沒隱私欸，連在房間都沒安全感」、「她只是單純不讓你們好睡而已，有種婆婆看到夫妻同床會生氣耶」、「我婆婆也這樣要求過，但不會進來檢查」、「見鬼了，幾歲了還要被夜巡」。

有一些網友更突破盲點地說，「男左女右怎麼會變成好字？婆婆識字嗎？」、「婆婆太Over，老公是媽寶？可是婆婆… 『好』字是女左男右啊！婆婆的好市不是照鏡子學到的？」；還有人忍不住笑說，「改天要求睡孕字」。

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