2018年06月04日 16:48 邱柏玟

現在有越來越多消費者，用餐有問題或是感到服務不好時，都會上網給評論，分享心得提供給其他人做參考。最近有一間餐館因故休息一個月時間，卻有網友突然給了一顆星評價並寫著「倒店了」，讓老闆看到直接霸氣回應，讓許多人看了直呼「想朝聖」。

昨(3)日有一名在台中開餐館的老闆在臉書社團發文，貼出遭到民眾一顆星評價還說「倒店了」，讓他直言「這年頭老闆真的不好當」；原來餐館在1日時就有貼出公告，要休息一個月，但有奧客卻亂說「倒店了」，讓老闆相當無奈。

餐館休息一個月遭差評「倒店了」 老闆霸氣回應讓網友暴動(圖/ 翻攝自Google Map)

老闆因此直接在底下回應這名奧客，「很抱歉，店沒倒，我們電話有錄答錄機，店裡外面也有張貼一張大公告，FB也有公告，你是耳聾還是重聽…我講休息一個月，聽不懂若不是耳聾總會看字吧，還是你也沒讀書不認識字啊，也知道google，還給我一顆星，還寫倒店了，由此可見你沒有瞎了眼也沒有耳聾，就是白懶了一點，拜託，事情沒查清楚之前，不要亂說話」，還特別強調，「只要我還沒死之前，XX小館不會倒，我們7月1日見」。

有不少網友看到老闆霸氣反擊，紛紛留言想朝聖，「這種老闆超棒的」、「好療癒」、「想知道店在哪」、「老闆完全神回」、「想朝聖霸氣老闆長怎樣」，也有人覺得這種奧客很過分，「這種人到底在詛咒什麼？被罵算客氣了，小心踢到鐵板」；有老顧客也表示，「霸氣的老闆，上班時偶爾會訂，創意口味炒飯還滿好吃的」、「今天打電話去叫，答錄機講得很清楚7/1號要回去吃炒飯唷」。

餐館在6月1日時就有在臉書粉專發文，公告要休息一個月的時間。(圖/ 翻攝自臉書)

而該間被評論說「倒店了」的餐館，1日時就有在臉書粉絲專頁上貼出公告，「感謝大家對小館這八年多來的支持與愛護，老闆下了這個決定也是百般的煎熬…. 為了小館有更好的品質，更精緻更好吃的炒飯之下，老闆決定赴日出國深造，期間為6月1日至6月30日共30天，7月1日我們正常營業…」，並介紹在這段期間可以先去另一家店用餐。