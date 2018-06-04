「愛愛不能拒絕」未婚夫同居列20家規 網勸放生

2018年06月04日 17:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少情侶在步入婚姻前會選擇同居，衡量對方是否值得託付終生，不過一名女子在買房後，男友也搬來一起同住，沒想到對方性格不但大轉變，甚至還祭出20項「家規」，讓網友看了拳頭都硬了，紛紛要她果斷放生。

一名女網友在臉書社團《王子與公主病》匿名PO文透露，閨蜜與未婚夫學歷高、顏值高、身高高、收入也高，是人人稱羨的一對，且在未同居之前，彼此拜訪對方家裡都會幫忙做家事，沒想到就在閨蜜買房後，男方一搬去同住竟本性漸露，甚至與自己的母親聯手列出20項同居規則，要求女方遵守。

包括：男方衣服要送洗，女生穿制服若送洗就是浪費；男方可抱怨公司的事，女生必須聽卻不可抱怨；男方能罵髒話，女生不行，怕以後會影響胎教；男方父母生日或家庭聚餐，女生一定要出現，反之，男生則看心情出席；男方可應酬晚歸，女生若有此行為就是不守婦道；男方想作愛，女生不能拒絕…等，離譜規定讓原PO砲轟「到底是王子病還是媽寶？」

貼文一出引起網友熱議，不少人苦勸女方果斷放生，「媽寶王子無誤」、「這比女傭還可憐，要出去賺錢，還要伺候王子」、「趕緊放生，未婚變這樣，結婚後肯定變本加厲快逃啊啊啊」

20項「家規」如下：

1、內衣褲不可跟外出衣服襪子一起洗，王子覺得不衛生。

2、深色淺色衣服不可以一起洗，王子怕會染色。

3、閨蜜晾衣服不能超過兩天，因為王子說會卡灰塵。

4、王子從洗衣店拿衣服回來，閨蜜要馬上拿去衣櫥掛好，不然會變皺。

5、王子是主管，西裝襯衫要筆挺，所以衣服要送洗。

6、閨蜜穿的是制服，所以閨蜜自己洗不用送洗，不然就是浪費。

7、王子半夜要喝水，閨蜜要幫王子床頭放一瓶水。

8、垃圾要分類好，廚餘要包好，王子才願意幫忙丟。

9、當王子抱怨公司的事，閨蜜只能聽不能有意見。

10、閨蜜不能向王子抱怨工作辛苦，因為王子不想聽。

11、王子能罵髒話，而閨蜜不行，以後會影響胎教。

12、王子父母生日或家庭聚餐，閨蜜一定要出現。

13、閨蜜父母生日或家庭聚餐，王子是否出現要看心情。

14、王子可以應酬晚歸，閨蜜應酬晚歸，就是不守婦道。

15、晚餐不能給王子吃外食不健康，所以晚餐閨蜜下班要立馬煮給王子吃。

16、王子因為工作辛勞，所以分擔的家事⋯只有倒垃圾。

17、王子工作辛勞，常筋骨痠痛，閨蜜要幫王子按摩。

18、王子不喜歡別人強迫王子做事，所以閨蜜要看得懂王子的心情。

19、王子想愛愛不能拒絕，這樣夫妻才會恩愛，王子才不會外遇。

20、跟王子吵架，閨蜜要先道歉，因為王子為的也是兩人將來的家庭而努力，所以壓力大，女人要多體諒。