網瘋傳滅蟑7絕招 專家卻說這樣才有效

2018年06月04日 17:56 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

蟑螂一直是許多人討厭的害蟲之一，尤其牠們驚人的繁殖力，讓人都知道要及早消滅，否則後果不堪設想。網路上瘋傳各種滅蟑的方式，近日香港一個周刊更整理出7招，像是肥皂水、薄荷葉等利用氣味趕走蟑螂；但專家也指出，這些效果都有限，最有效的方式還是使用化學藥劑。

綜合陸媒報導，隨著氣溫飆高，許多蟲蟲就陸續在民眾家中亂竄，不久前香港《新假期周刊》整理出網路瘋傳的滅蟑招數，像是利用薄荷葉、九層塔、橙皮加檸檬皮、洗米水、肥皂水等氣味攻擊，讓蟑螂逃之夭夭；或是利用啤酒加糖當誘餌，活捉大量蟑螂再一次撲殺；以及蘇打粉加糖產生出鹼性氣體，也能夠消滅蟑螂。

不過，香港蟲害管制從業員協會會長梁廣源卻說，想要用氣味驅趕蟑螂作用不大，因為牠們藏匿的地點都是在味道更重的廚房或溝渠，儘管牠們真的受到氣味影響，也只是逃跑到其他地方，並未真的消滅。

因此，梁廣源表示，網路上流傳的各種滅蟑方法多數沒有科學根據，真正有效的還是使用「蟑螂屋」、殺蟲劑等化學藥劑，這樣才能讓蟑螂真正死亡和不再出現；他也提到，同時必須得保持環境整潔，定期打掃，因為蟑螂容易受到食物味道吸引，所以像是廚房、飯廳等都該保持良好的清潔。

梁廣源最後也分享如何有效使用殺蟲劑，一般民眾在噴灑殺蟲劑後通常會將門窗緊閉，但其實要有一定的通風，噴一次停一次的方式，才能讓氣體有足夠時間分解；而萬一家中真的沒有殺蟲劑，蘇打粉加糖確實是可以滅蟑的方式，但必須對準蟑螂的腹部才會有效。