「你嫌牠醜牠還嫌你窮」 這隻狗身價竟要1600萬

「你嫌牠醜牠還嫌你窮」 這隻狗身價竟要1600萬(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

現在有許多人比起生小孩，更願意選擇養狗陪伴自己，因為較省錢又很療癒，但真的是這樣嗎？最近大陸杭州舉辦的第二屆潮流文化展，有參展者帶著兩隻「美國惡霸犬(比特犬)」，意外成為焦點，其中一隻的要價竟要348萬元(約新台幣1611萬元)，但現場卻有觀眾批牠很醜，讓網友忍不住反諷，「牠還嫌你窮呢」。

據《梨視頻》報導，惡霸犬雖然長得很醜，樣貌更像是卡通動畫片常出現的反派，但業者表示，惡霸犬是很理想的陪伴犬，在家時乖巧又溫馴，到戶外活動時又能展現活力，越來越多民眾選擇飼養「惡霸犬」當寵物。

美國惡霸犬雖然長得不討喜，但業者表示牠的個性是很理想的陪伴犬。 美國惡霸犬雖然長得不討喜，但業者表示牠的個性是很理想的陪伴犬。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

參展的工作人員也提到，要價1600萬元的惡霸犬光是配種一次，就得花上10萬元(約新台幣46萬元)，但因為變得熱門，也要營造「物以稀為貴」的身分，現在即使花錢也不輕易接受配種，還得由主人挑選對象；而另一隻惡霸犬則要價150萬元(約新台幣694萬元)，配種一次則要花上4萬元(約新台幣18萬元)。

惡霸犬的外型不像貴賓狗、柴犬或是黃金獵犬那樣惹人喜愛，活動現場還有許多觀眾嫌「這狗真醜」；但有不少網友卻說，「你嫌牠醜，牠還嫌你窮呢」，因為這兩隻狗的身價比一些上班族還要高也說不定。不過，有部分人認為根本是業者在炒作，更舉例「曾經炒藏獒的，現在換品種，看看現在藏獒多慘」。

外星時空旅人稱來自「6491...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。