「你嫌牠醜牠還嫌你窮」 這隻狗身價竟要1600萬

2018年06月05日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在有許多人比起生小孩，更願意選擇養狗陪伴自己，因為較省錢又很療癒，但真的是這樣嗎？最近大陸杭州舉辦的第二屆潮流文化展，有參展者帶著兩隻「美國惡霸犬(比特犬)」，意外成為焦點，其中一隻的要價竟要348萬元(約新台幣1611萬元)，但現場卻有觀眾批牠很醜，讓網友忍不住反諷，「牠還嫌你窮呢」。

據《梨視頻》報導，惡霸犬雖然長得很醜，樣貌更像是卡通動畫片常出現的反派，但業者表示，惡霸犬是很理想的陪伴犬，在家時乖巧又溫馴，到戶外活動時又能展現活力，越來越多民眾選擇飼養「惡霸犬」當寵物。

美國惡霸犬雖然長得不討喜，但業者表示牠的個性是很理想的陪伴犬。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

參展的工作人員也提到，要價1600萬元的惡霸犬光是配種一次，就得花上10萬元(約新台幣46萬元)，但因為變得熱門，也要營造「物以稀為貴」的身分，現在即使花錢也不輕易接受配種，還得由主人挑選對象；而另一隻惡霸犬則要價150萬元(約新台幣694萬元)，配種一次則要花上4萬元(約新台幣18萬元)。

惡霸犬的外型不像貴賓狗、柴犬或是黃金獵犬那樣惹人喜愛，活動現場還有許多觀眾嫌「這狗真醜」；但有不少網友卻說，「你嫌牠醜，牠還嫌你窮呢」，因為這兩隻狗的身價比一些上班族還要高也說不定。不過，有部分人認為根本是業者在炒作，更舉例「曾經炒藏獒的，現在換品種，看看現在藏獒多慘」。