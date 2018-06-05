家教大戰女學生！網紅自製A片 「無套肉搏」影片流出

家教大戰女學生！網紅自製A片 「無套肉搏」影片流出(圖翻攝自/網路)

友善列印
/綜合報導

現在直播盛行，有人甚至因此致富，不過也有不少人，為了能賺取更多點閱率，選擇拍攝大尺度的影片吸引粉絲。最近在網路上流傳一段，女學生大戰家教的影片，而且影片毫無打馬、三點全露，據了解該影片出自於一名網紅，她自製有劇情的A片，引發網友熱議。

台灣臉書秘密社團上，近日流傳一系列男女性愛的影片截圖，女主角身穿帽T坐在椅子上，像是在寫作業，模樣看起來相當清純可愛，之後有男主角入鏡，先是教導再來摸胸，之後兩人索性脫去衣物，真槍實彈的做愛，而全程不僅無打馬，而且也沒有做安全措施。

A片中的女主角是大陸網紅「鹿少女」（miss Deer） A片中的女主角是大陸網紅「鹿少女」（miss Deer）(圖翻攝自/網路)

原PO表示，聽說這是大學生自拍的A片，讓不少網友紛紛想找原檔欣賞。而據《東森新聞雲》報導，A片中的女主角是大陸網紅「鹿少女」（miss Deer），由於外型亮眼因此吸引不少粉絲，而她從1年前開始自製A片，內容都偏日本A片的劇情風格，在影片中與男友「真槍肉搏」。

而「鹿少女」（miss Deer）也自製了約10幾部的影片，其中內容有家教戰學生妹、魅惑快遞外送員、打野戰等劇情，可說是題材都相當多元，而好幾部影片也外流至色情網站，或是已被網友備份，讓人不得不驚訝現在網紅的大膽行徑。

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