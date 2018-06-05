護理師1人顧16床！忙到沒空幫倒尿袋 病患嗆「拍名牌投訴」

護理師1人顧16床！忙到沒空幫倒尿袋 病患嗆「拍名牌投訴」(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

各行各業都很辛苦的，大家應該將心比心。一名外科女護理師透露，由於當日僅有兩人上班，因此一人就要負責照料15、16人，期間有一名病患要求幫忙換尿袋，但由於她手邊還有事情要處理，因此沒有立即過去，沒想到之後病患卻回嗆「我已經把你拍下來了（我的名牌），小心我去投訴你！」，讓護理師感到相當委屈。

一名外科病房護理師在《爆怨公社》表示，日前一名泌尿科的病人來開刀，因此被放入尿管，且還有膀胱沖洗液，尿袋就會一直滿，需要倒掉，但因為對方不想麻煩家人，因此就麻煩護理師幫他處理，但當時原PO手邊還有工作，所以沒有立即協助。

護理師將委屈寫在網路上，也讓不少網友感到心疼(圖翻攝自/爆怨公社) 護理師將委屈寫在網路上，也讓不少網友感到心疼(圖翻攝自/爆怨公社)

直到她來替病患換藥時，就發現對方已經倒完了，並認為護理師的態度不佳，更說「你不幫我倒可以直接講啊！我會自己想辦法」、「我已經把你拍下來了（我的名牌），小心我去投訴你！」讓護理師心理滿是委屈，向對方表示「今天只有兩個人上班真的很忙，不是不來！」

當聽到病患說要投訴時，讓她走出病房後忍不住落淚(示意圖/達志影像) 當聽到病患說要投訴時，讓她走出病房後忍不住落淚(示意圖/達志影像)

但病患卻不理會，仍不斷的指責她，「聽到他說要投訴我這句我就什麼也不跟他講，就直接走出病房哭了...」。不少網友也紛紛安慰她「既然他自己可以做，為什麼還要麻煩醫護人員？當作人家是應該的？」、「太慘了！2個護理人員要看顧15、16床」、「都可以自己處理了，為什麼一定要護理人員處理？住院費用並不是付給護理人員！護理師辛苦了！加油～」。

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