他曬神級女友求評分！釣出小王曝炮友黑歷史「一夜3次」

2018年06月05日 10:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是交到女神級的女友，想必不少人都會想拿出來炫耀。大陸河北一名工程師最近交了一名正妹女友，還將女友照片PO上網，參加網路論壇的「曬女友」活動，由於女子外型相當亮眼，因此引發網友討論，但卻意外釣出一名小王，曝光兩人的炮友關係，當場給原PO戴了綠帽。

河北一名男網友在《NGA國家地理論壇》PO出正妹的照片，還有兩人調情的對方內容，並表示「要是評價好她應該會看，為了我的幸福，各位老鐵口下留情」，跟風請各位網友幫他女友評分，由於女子長相出眾，也讓不少網友直呼漂亮。

網友羨慕的表示「恭喜樓主是6分美女。為什麼是6分？因為我評分是滿分7分，嫉妒令我扣一分…」、「為什麼你們就可以找到那麼漂亮，胸那麼大、身材那麼好的妹子！」，不過其中有一名網友竟說出「真他X小。你問問這個在亦莊上班唐山的女程序員，520從西安回來的晚上誰接的她火車？又是在誰家過的夜？」。

男網友在《NGA國家地理論壇》PO出女友的照片，還有兩人調情的對方內容(圖翻攝自/HUPU)

對方甚至表示兩人透過相親網站認識，僅聊了一週就見面，並且發生了關係，而且一晚還瘋狂大戰3回合，更大膽的說出「她做的時候是不是喜歡叫老公、爸爸」，此篇留言讓不少人看傻眼「劇情反轉的太快囉！」、「我的天啊！這綠慘了」。不過，原PO透露兩人最近才交往，不管她以前做過什麼，他都選擇相信對方，但論壇上的照片已遭撤下，僅留下文章。