PO網炫耀「打小孩很舒壓」網紅爸媽嗆：不爽別看

2018年06月05日 10:30 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路上一對網紅夫妻平時喜歡PO文與網友分享家中3名子女的育兒大小事，沒想到一篇管教子女的動態卻掀起軒然大波，面對漫天批評，網紅媽媽還扯到鄭捷和撞死麵包師傅的金錢豹酒家女，反嗆網友「老話一句！你不喜歡看可以不要看！」離譜行徑就連社民黨發言人苗博雅也砲轟「這種舉動不是教育，是霸凌！」

據悉，網紅夫妻日前在粉絲專頁上傳3則影片，男方先是拿著吸塵器嚇孩子，小孩嚇壞四處奔逃；接著第二則影片是哥哥安慰弟弟不要哭，並拿起一旁的灰色條狀物說道「不要哭、不要哭，我會用這個打死爸爸！」而媽媽聽了便說「等下爸爸揍你」；最後一則影片可見爸爸手持衣架K向弟弟手心，弟弟滿臉驚恐不斷大哭，一旁的哥哥眼神同樣充滿畏懼，不過錄影的媽媽卻出聲恫嚇「再哭再打，閉嘴，閉嘴！」影片迅速在社群平台上傳開。

「小孩怕吸塵器所以拿吸塵器嚇他？還說每天這樣很舒壓？小孩害怕所以回擊爸爸反被衣架打？還說閉嘴不要哭再哭再打？」一名台南網友質疑網紅父母管教不當竟還PO網炫耀；社民黨發言人苗博雅也發文抨擊，「如果網紅父母打小孩po網炫耀的歪風不改，40年後會不會出現父母年邁講不聽，兒女體罰後po網炫耀的風潮呢？」、「不管用再多藉口去包裝，孩子學到的就是：只要我力量大，就算理虧也可以打人，還可以貼出影片跟粉絲取暖。這種舉動不是教育，是霸凌！」

隨著風波愈演愈大，網紅父母緊急將影片下架，並在臉書上發表長文解釋，自己只是個普通媽媽並非網紅，強調打小孩只是避免他們長大後變成殺人魔、酒家女。貼文一出引起有熱議，有網友表態支持，「我們是小孩的父母，難道會打傷他們嗎」；不過也有人認為網紅媽媽說自己不是網紅卻常常發業配文，「不知心理多變態的父母，才會用這種影片賺粉專人氣！」、「教育方式沒錯的話，為何要刪文呢？」；還有網友說「這讓我想到美國youtube前陣子的DaddyO5事件，最後是爸爸喪失監護權」。