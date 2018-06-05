「摸過最棒的奶」陳禹勳爆偷吃 前妻疑上PTT匿名求助

2018年06月05日 11:44 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

Lamigo桃猿終結者陳禹勳日前驚爆婚外情，包括「摸過最棒的奶」、「你的奶比她漂亮幾百倍」等鹹濕對話截圖和親密照流出，掀起球迷議論。如今再傳出陳禹勳前妻曾在PTT婚姻板匿名PO文求助，內容提到「愛情長跑結婚有兩個女兒」、「以前住宿舍比較多」遭疑指的就是陳禹勳本人。

根據《蘋果日報》報導指出，陳禹勳近年來婚姻狀況未明，在外又與女子交往過甚，他除了開辦多個IG分身帳號和女子聯繫，且都是他主動連絡，時間長達2年多，即便離婚了仍與前妻保持良好關係，而不給小三正式名分，讓女子有種受騙的感覺，憤而公開兩人私密對話截圖，只見陳禹勳對女方說「摸過最棒的奶」、「你的奶比她漂亮幾百倍」，還傳給對方私處照片，爆料者強調，儘管陳禹勳有多個分身帳號，但絕對是他本人。

面對桃色風暴，陳禹勳昨（4日）晚間也在粉專發文坦承出軌並與前妻離婚，不過現在又傳出PTT婚姻板上有一篇委請板主代發的貼文，疑似是由陳的前妻所撰寫，內容提到「前陣子居然又發現老公居然辦一個新帳號跟小三聯絡」、「對話內容不多，主要老公回覆頻率很慢」…等等，與爆料者指控的內容相似。

全文如下：

跟老公愛情長跑然後結婚，有兩個女兒，一路走來的感情到婚姻生活自認非常幸福，直到去年意外從老公舊手機看見不堪入目的對話，發現老公在前年婚前偷吃，當下內心幾近崩潰，老公道歉表示一時鬼迷心竅，將所有通訊軟體帳密都交出來；除非必要出差，一定回家住，以前住宿舍比較多；變得積極參與家庭日；夫妻分開時一定會定時視訊，以免身旁偷帶小三。總之，老公完全配合一切我所要求的，雖然疑神疑鬼但還是努力過日子。

前陣子居然又發現老公居然辦一個新帳號跟小三聯絡，不是以前那位，是的，我老公婚前婚後都出軌了...，推算時間點是在我懷二寶時認識的，推算他們維持一年多。去年發現他偷吃時，他將原本帳密都交出來，於是他是再辦一個與她聯絡...，對話內容不多，主要老公回覆頻率很慢，畢竟工作不能用，下班後我都在身邊，加上去年的轉折，時間都在我的掌控。錢一直都是我管，非常確定他無法給小三任何物質的享受。對話中小三表明聯絡及見面時間太少，請老公封鎖她，因為她下不定決心結束這段關係。如果是為了肉體關係，他們連見面都不行...，重點老公堅持不結束這段關係，即便回應很慢也願意這樣跟小三有一句沒一句的聊，我不懂他們彼此要的是什麼？

某次大吵架，老公沒回家，應該是直接去找她，夜車要兩小時的距離，我沒有證據，只是猜測。過了幾天老公一如往常的作息，簡短地抱歉然後說已斷了關係，現在的我不知道該怎麼辦？整個不知所措，明明該冷靜下來。心想「老公還愛我吧，一定很愛吧，交往那麼久，我也把家庭顧得那麼好」。兩個多月以來夫妻關係很冷淡，彼此把該做的做好，我該離婚嗎？為了小孩全心在家，二寶快一歲而已，孩子太小，離婚成本太高了，也不知道他跟小三斷乾淨沒，好想找小三算帳，卻找不出任何把柄證據，又該怎麼辦？多年來的感情怎麼可能輸給他們一年半，老公也沒提離婚，我老公應該會回頭吧？