全家欠債自殺「獲救想振作」 網質疑肉搜逼她割腕亡

全家欠債自殺「獲救想振作」 網質疑肉搜逼她割腕亡(圖翻攝自微博/菲妥妥_穆修修)

友善列印
/綜合報導

網路言論真的會殺死人。大陸北京一名鄧姓女護理師，因為父親生意失利，導致欠下巨額高利貸，全家眼看生活過不下去，最後選擇一起自殺，豈料被網友發現趕緊通報，所幸被救了回來，想不到原本想要重新開始的她，最終又因受不了輿論壓力，全家再度走上絕路。

綜合陸媒報導，微博帳號為「菲妥妥_穆修修」姓鄧，是一名28歲的護理師，由於父親向高利貸借款做生意，沒想到生意失敗導致他們無力還債，鄧女一個月賺2萬元人民幣，也都拿出來替爸爸還債，但債務卻像是滾雪球一樣，越滾越大。

心灰一冷的一家人，最終選擇自殺來解脫，19日原本打算與父母在租屋處自殺，但因母親未寫好遺書，因此改到20號，豈料鄧女寫好的預發遺書，當時未設定好時間，沒想到就提早發出去，網友發現後趕緊通報警方，員警到了住處後，發現昏迷不醒的3人及滿地的藥盒，送醫後所幸都幸運活下來。

鄧女被救活後，發現網路上有許多人關心他們，因此也在微博表示「我愛這個世界，因為這個世界有你們」，眼看這家人死裡逃生後，將會重新過生活，但沒想到的是，之後竟出現質疑聲浪，許多網友翻出她們的舊照，發現他們喊沒錢還債，但仍有旅遊、養高級寵物貓、使用昂貴手機等照片，讓酸民反諷這家人在演戲。

豈料在5月底，湖南省永洲市藍山縣公安局接獲一起自殺通報，趕緊抵達廈蓉高速公路一處服務區，發現轎車上裡躺著一對夫婦，後排還有一名年輕女子，而副駕的婦人還有微弱的呼吸，沒想到這一家人，就是當初自殺未遂的鄧姓一家。

3人先是大量服用安眠藥，再注射胰島素並割腕，最終鄧女與父親當場死亡，而其母親送醫急救後，已暫時脫離生命危險。這起事件曝光後，有些人同情他們的遭遇「由儉入奢易，由奢入儉難。但這都不是自殺的理由」，不過也有人認為，他們自殺的主因應該還是高利貸，而非酸民的言論。

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