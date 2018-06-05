「一根睫毛4條蟲」醫師驚呆 噁男尷尬承認：枕頭套3年沒洗

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

日常生活中衛生習慣有多重要？大陸武漢一名徐姓男子雙眼突然發癢乾澀，病況更日益嚴重，直到就診後才發現眼睫毛上長滿螨蟲，醫師推測因此誘發乾眼症；而經過追問後得知，徐男家中的枕頭套竟長達3年沒清洗，螨蟲從枕套轉移至眼睛寄生，才會誘發病症。

綜合陸媒報導，來自武漢的徐男最近雙眼突然出現發癢和乾澀等狀況，一開始並沒有特別在意，但病情卻日漸嚴重，於是決定就醫檢查；徐男表示，「每天早上起床眼睛睜不太開，分泌物又特別多，上班盯著電腦時眼睛特別乾」，這些狀況持續了長達半年的時間。

「一根睫毛4條蟲」醫師驚呆 噁男尷尬承認：枕頭套3年沒洗 「一根睫毛4條蟲」醫師驚呆 噁男尷尬承認：枕頭套3年沒洗(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

醫師替徐男檢查時，用電子顯微鏡一看才發現，他的眼睫毛上居然長滿螨蟲，而且一根睫毛有3至4隻螨蟲，連醫師看了都嚇傻眼；後來，醫師追問下，徐男才尷尬地表示，「枕頭套3年沒洗過」。角膜科主任牛曉光也認為，螨蟲會誘發乾眼症，徐男的枕頭套成為螨蟲的溫床，又轉移至眼睛內寄生，導致誘發各種病症。

牛曉光也建議一般民眾，平日盡量不要接觸寵物，以及要多洗手，而臥房用品更要定期清洗，再經過太陽曝曬就能有效除螨，所以有好的衛生習慣很重要；而螨蟲繁殖性強，若是衛生習慣差，枕頭容易變成螨蟲成長的溫床，而且人體代謝的皮屑就是牠們的食物來源。

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