自豪曾經「4000人斬」 77歲富豪娶22歲嫩妻後竟離奇暴斃

2018年06月05日 14:51 陳慶餘

日本和歌山縣一名曾經自豪的出書稱自己「4000人斬」的77歲富豪野崎幸助，今年2月才和一名22歲的巨乳模特兒結婚，沒想到他卻在上個月24日在家中離奇暴斃，全裸陳屍在臥室當中，由於警方在他的體內驗出興奮劑，因此不排除有他殺的可能。

過去曾有兩段婚姻但都因為偷吃而離婚的野崎幸助，在今年2月才在友人的介紹之下，和一名外型酷似日本偶像團體AKB48前成員前田敦子的S姓巨乳女模特兒再婚，沒想到他卻在上個月24日被家中的幫傭發現離奇暴斃，全裸陳屍在臥室中。

警方在驗屍後發現，野崎幸助身體表面沒有任何明顯外傷，但他的體內卻含有大量的興奮劑，因此野崎幸助的家屬也把野崎幸助的死因矛頭指向他的嫩妻以及和他關係親近的6名下屬。

據了解，在當地被稱之為「紀州唐璜（紀州藩是日本江戶時代的一個藩，又稱為紀伊藩、和歌山藩，唐璜是西班牙家傳戶曉的傳說人物，以英俊瀟灑及風流著稱，在文學作品中多作為「情聖」的代名詞使用）」的野崎幸助以經營酒類銷售和房地產為生，身家估計高達50億日圓（約新台幣12.5億元）。

他最為傲人的事蹟，就是曾經出書炫耀自己曾經「4000人斬」，並且在這些女人身上砸了總共30億日圓（約新台幣8.8億元），以及在多年前被一名27歲的女模宮原真理騙走總值6000萬日圓（約新台幣1500萬元）的現金和珠寶。