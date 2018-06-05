夜市買5顆楊梅100元！她抱怨PO照 網友全歪樓

夜市買5顆楊梅100元！她抱怨PO照 網友全歪樓(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不少人會在夜市買醃漬的水果，但由於價格都相當昂貴，經常引發網友討論。日前一名女網友在臨江街夜市買楊梅，沒想到5顆竟要價100元，讓她相當傻眼，直呼實在是太貴了，將照片PO網後也引發熱議，許多網友則表示，第一次看到楊梅，感到非常新奇。

一名女網友在《爆怨公社》透露，最近至臨江街夜市買楊梅，沒想到今年變得又大又貴，三兩就要價100元，換算下來她買了5顆就要100元，相較於去年實在是漲太多，讓她不禁問網友「有沒有人知道哪裡還有賣楊梅的？」。

夜市買5顆楊梅100元！她抱怨PO照 網友全歪樓 夜市買5顆楊梅100元！她抱怨PO照 網友全歪樓(圖翻攝自/爆怨公社)
三兩就要價100元，換算下來她買了5顆就要100元(圖翻攝自/爆怨公社) 三兩就要價100元，換算下來她買了5顆就要100元(圖翻攝自/爆怨公社)

不少網友表示「5顆一百？怎麼比香港還要貴啊？」、「很好吃，味道像李子加櫻桃，但5顆100也太貴了吧~我家在楊梅，這邊買很便宜」、「我就住通化街夜市這附近，我不會在夜市買水果，因爲都超貴的！」、「楊梅以前沒什麼人要吃，樹下掉一堆都爛掉了說，現在竟然這麼貴。」、「太貴了最多30元吧」。

而有不少網友則歪樓，表示第一次見到楊梅這種水果「我還真的沒吃過...好吃嗎？是像什麼水果的味道」、「我還想說第一次看到人家荔枝這樣賣，我真的沒看過楊梅耶！」、「我的天啊！原來楊梅不單單只是一個地名，看了這篇我才知道有這東西」、「我長這麼大第一次知道有楊梅這東西」。

楊梅又稱聖生梅、白蒂梅或樹梅，是溫帶、亞熱帶的水果樹種，主要產於中國大陸華東、西南等地，2月時會開花結果，而5月則成熟，形成多數囊狀體的果實，果實顏色分為紅、白、紫三色，鮮紅色的較酸甜，成熟透後則成紫紅色。

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