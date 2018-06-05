民國房地產戰爭／建商是戰爭摧出來的！

民國房地產戰爭／建商是戰爭摧出來的！（圖／時報出版提供）

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／綜合整理；李開周／時報出版

上海租界的房產熊市只持續了幾年。一八六二年，太平天國的軍隊接連三次打到上海，引起居民大恐慌，大夥怕「長毛」砍頭，宛如潮水般逃入租界。這回去租界避難的不光是上海人，還有蘇州人和南京人，粗略統計在十萬人以上。

難民去而復來，房市死而復生，曾經空置的小木屋被洋房東用更高的價格出租，賣鴉片的洋行再次做起房地產，租界土地嚴重吃緊，地價、房價連袂飛漲。

當時的法國駐上海領事描述了法租界的情形：「法租界長期以來不被注意的地皮突然變得身價百倍，所有出賣的地皮都被爭相購買，……地皮價格抬得很高，最初每畝地賣二百兩已經被認為很貴了，現在即使賣一千二百兩，買主還是爭先恐後。」

在這種大好形勢下，更多洋行投入房地產開發，租界內建商林立，計有老沙遜、新沙遜、怡和、仁記、兆豐、公平、太平、通和、德和、有恆、泰來、榮康、孟吉禮、永順、長利、元芳、和記、裕盛、隆茂、錦名、字林等。

這些開發商不再建造小木屋，改蓋兩、三層的小樓，磚木結構，小小天井，門口上方由石材「箍」住，也就是後來聞名於中國近現代建築史的「上海石庫門」。早先建商只租不賣，後來他們既租又賣，有錢的華人可以把一棟甚至多棟樓房一口氣買下來，再分租給沒錢的華人。

在中國，房地產開發這門生意出現得並不晚，拙著《千年房市：古人安心成家方案》開列專章講述過古代中國的建商，其最大特色就是只租不賣，多數為個人式經營，沒有出現類似公司的形式，嚴格意義上講不算是專業建商。

在我看來，專業建商是在太平天國起義以後出現的，也就是一八六二年的上海租界，在戰爭的催生之下。

本文摘自，時報出版《民國房地產戰爭》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

太平天國一亡 上海房市跟著崩盤
地下室的房租比樓上還貴！你知道的「房市鐵則」在民國初年統統不管用

民國房地產戰爭 《民國房地產戰爭》時報出版／李開周

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