賴揆悼念吳彥霆「他將生命奉獻給國家」網轟：只會講幹話

2018年06月05日 17:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

空軍少校吳彥霆駕駛的F-16戰機，昨（4日）在基隆山區失事，軍方陸續發現屍塊，並宣告飛官吳彥霆殉職，行政院長賴清德在臉書上不捨悼念，沒想到因為一句「他將生命奉獻給國家」慘遭網友圍剿。

賴清德在臉書上PO文指出，事發當下，國防部長、參謀總長第一時間便進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索，「很遺憾的，在軍方強力搜救下，依舊未能挽救吳少校的生命。吳彥霆少校擁有非常資深的飛行經驗，冷靜且有膽識，他將生命奉獻給國家，實踐保家衛國的理想。」

然而貼文一出，賴清德隨即被網友嗆爆，「只會講幹話誰不會」、「人死了才來FB發文 討拍」、「惺惺作態！既然知道軍警消職業危險~為何還亂砍他們的退休金？」、「說真的，如果戰機真的不能飛，就不要飛了，真真誠誠的面對問題，不要今天掉一架，不知哪天又掉一架，戰機毀了花錢事小，飛官養成不易，每位飛官都是國家的寶，真的經不起這樣摔…！各位國防部的長官們，紙上妥善率，良率是真的嗎…？ 你們該好好想想…！」

也有人認為，有錢金援友邦和WHO，卻沒錢汰換軍警消裝備實在很諷刺「賴院長阿，難道就不能把錢留在提升自己國內嗎？國內的警察裝備，消防裝備，軍人裝備都需要大大提升添購，真的很悲哀，這些人員是用自己生命在保護台灣人民，你們這些官員卻置身於外，更悲哀的是自己人死於自己的武器，只是演習而已，假使哪天戰爭了，我看舉白旗投降比較快。」、「飛機越來越少，為了妥善率的百分比導致上對下的施壓，你們敢說飛機真的可以飛才放飛嗎？沒有點僥倖心態嗎？錢給爛國家卻不用在人民的經濟、消防員的裝備、飛機的汰換…等，政府你到底在幹嘛？」