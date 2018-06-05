油條被咬一口！他暴怒用油條狂打男童頭 法官判無罪

2018年06月05日 19:18 陳慶餘

一名男網友今年一月出門買油條，沒想到油條卻被一旁不認識的三歲男童偷咬，他氣得和男童家長理論，沒想到對方竟然還表示「一口油條又不會少塊肉」，讓他當下理智線斷裂，直接拿起手上的油條往男童頭上猛打，讓男童的家長一氣之下告上法院。案件經過將近半年的審理，法官認為男子打人固然不對，但確實有教到小孩社會的倫理判他免罰，只需跟小孩道歉即可。

今年一月，一位網友在論壇「巴哈姆特」發文指出，他當天因為諸事不順所以心煩意亂，回家路上想說去夜市買個食物犒賞一下自己，沒想到想買的飲料攤卻沒有開，繞了好久看到一攤在賣杏仁茶，老闆說加一根油條套餐只要五十元，他想說很久沒吃了，就決定買來吃。

沒想到在拿到油條時，他身旁的一個年約三歲的男童竟然張口偷咬他的油條，讓他氣得找男童家長理論，結果對方竟回：「一口油條又不會少塊肉」，讓他當下理智線斷裂，直接拿起由油條往男童頭上狂打，被老闆攔住才停手，而男童的父母也把他告上法院。

文章曝光後先起網友熱議，原PO也每隔一段時間上網更新他跑法院的紀錄，原PO在上個月25日發文表示，由於兩次調解都沒有取得共識，所以就乖乖地到法院來審理，他也一五一十的把事發經過描述給法官聽，結果男童的父母卻指出小孩因為這起事件罹患了「陌生人恐懼症」，因此跟他求償醫療費用，但法官問有沒有任何醫療單據或是診斷書，對方也拿不出來。

最後法官就表示，打人確實不對，但是確實有教到小孩社會的倫理，因此判他免罰，但要跟那個小孩道歉，而原PO也當庭和男童道歉。沒想到步出法庭後，男童的父親還不死心，上前表示起碼陪個車馬費，「真的人不要臉天下無敵，我看了看他，然後比了根無名指就閃了。」