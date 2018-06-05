油條被咬一口！他暴怒用油條狂打男童頭 法官判無罪

油條示意圖（shutterstock）

友善列印

一名男網友今年一月出門買油條，沒想到油條卻被一旁不認識的三歲男童偷咬，他氣得和男童家長理論，沒想到對方竟然還表示「一口油條又不會少塊肉」，讓他當下理智線斷裂，直接拿起手上的油條往男童頭上猛打，讓男童的家長一氣之下告上法院。案件經過將近半年的審理，法官認為男子打人固然不對，但確實有教到小孩社會的倫理判他免罰，只需跟小孩道歉即可。

今年一月，一位網友在論壇「巴哈姆特」發文指出，他當天因為諸事不順所以心煩意亂，回家路上想說去夜市買個食物犒賞一下自己，沒想到想買的飲料攤卻沒有開，繞了好久看到一攤在賣杏仁茶，老闆說加一根油條套餐只要五十元，他想說很久沒吃了，就決定買來吃。

沒想到在拿到油條時，他身旁的一個年約三歲的男童竟然張口偷咬他的油條，讓他氣得找男童家長理論，結果對方竟回：「一口油條又不會少塊肉」，讓他當下理智線斷裂，直接拿起由油條往男童頭上狂打，被老闆攔住才停手，而男童的父母也把他告上法院。

文章曝光後先起網友熱議，原PO也每隔一段時間上網更新他跑法院的紀錄，原PO在上個月25日發文表示，由於兩次調解都沒有取得共識，所以就乖乖地到法院來審理，他也一五一十的把事發經過描述給法官聽，結果男童的父母卻指出小孩因為這起事件罹患了「陌生人恐懼症」，因此跟他求償醫療費用，但法官問有沒有任何醫療單據或是診斷書，對方也拿不出來。

最後法官就表示，打人確實不對，但是確實有教到小孩社會的倫理，因此判他免罰，但要跟那個小孩道歉，而原PO也當庭和男童道歉。沒想到步出法庭後，男童的父親還不死心，上前表示起碼陪個車馬費，「真的人不要臉天下無敵，我看了看他，然後比了根無名指就閃了。」

賴揆悼念吳彥霆「他將生命奉獻...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。