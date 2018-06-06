2018年06月06日 08:12 杜炤佑

太誇張！近日有網友在臉書爆料指出，某護理之家的看護人員竟在幫患者換尿布時，拍影片嬉鬧，甚至讓患者下體曝光。影片流出後，引起許多網友砲轟，紛紛到護理之家粉專洗版，事後護理之家稱「因為看護不知道影片會被看到」，再度引起民眾氣憤。

網友在臉書「爆料公社」PO出3段影片，包括看護在幫患者換尿布時，讓患者露臀入鏡；還有看護一邊餵食病患，一邊隨著音樂跳舞搖擺。影片曝光後，就有眼尖網友發現該地點就是新竹禾馨護理之家，紛紛到其粉專留言砲轟。

驚見病患裸臀入鏡！外籍看護嬉鬧拍片 護理之家：不知會被看到(圖/爆料公社)

令人驚訝的是，禾馨回應竟稱：「是外籍妹妹試玩Tik Tok軟體，不知道這樣會被大家看到，已告誡其嚴重性」，並表示是病患請的外籍看護和機構的外籍看護在開玩笑等等，讓網友們更加不滿，認為禾馨沒有道歉，事後禾馨也將相關貼文刪除，另外再PO出一則道歉回應。

驚見病患裸臀入鏡！外籍看護嬉鬧拍片 護理之家：不知會被看到(圖/禾馨護理之家臉書)

對此，許多網友紛紛批罵，「一點不尊重病患」、「病人隱私都沒有了」、「少給我打官腔，如何懲處講清楚說明白」、「看完影片只能說這些看護根本沒有職業道德，出了事是能承擔得起？」