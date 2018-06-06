受不了妻子睡覺「特殊習慣」！夫氣到分房想離婚

2018年06月06日 09:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人睡覺時會有特殊癖好，但看在另外一半眼裡，可能會成為感情間的問題。大陸重慶一對夫妻透過相親認識，兩人一見鍾情，女方當時向對方透露自己有養貓狗，起初男方不在意，沒想到妻子的這個愛好，卻成為兩人離婚的導火線。

根據《重慶晨報》報導，鄒先生與梁小姐透過相親認識，兩人熱戀半年後就決定結婚，鄒男表示，一開始他還不願意去相親，直到遇見梁女，他才知道這是最好的決定，而梁女也與他墜入愛河，她向男方透露，自己有養寵物，詢問對方是否介意。

鄒男得知後，不僅不介意，反而覺得對方很有愛心，而婚前梁女向鄒男討論，表示未來不希望生孩子，若是無法接受，兩人就各退一步做朋友，鄒男思考了一週後，決定為了自己的愛人，接受梁女的要求，並向她求婚。

婚後兩人就過著與兩隻貓及一條狗的同居生活，但久而久之，鄒男對於妻子的行為越來越不諒解，她每個月會花費半個月的薪水，替家中愛寵買食物與玩具，家裡甚至擺滿寵物的物品，而愛妻睡覺時都會抱著黃金獵犬，就連另外兩隻貓也會跳上床，導致他根本沒地方睡。

原本只是想氣太太，於是搬到隔壁房間睡覺，沒想到梁女不僅不在意，鄒男隨後向妻子表示，自己不想每天早上起床，就看見旁邊是一隻狗，但梁女也說從小就習慣跟寵物睡，直到鄒男反問，到底是貓狗重要，還是他重要時，梁女才沉默不說，兩人冷戰半個月後，鄒男也有了離婚的想法。

梁女事後表示，家中的愛寵已陪伴她多年，她不希望因為家裡有了新成員，而冷落牠們，但她也很在乎另一半的想法，讓她感到相當苦惱，而丈夫最後不了的就是與寵物共床，因此她也會好好思考如何處理。