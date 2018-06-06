第一「桶」金！20個月存滿冷媒桶 金額驚呆網友

20個月存滿「冷媒桶」52公斤重存款金額曝光驚呆網友（圖／翻攝自《爆廢公社》）

友善列印
／綜合報導

經濟不景氣懂得開源節流才是王道，有民眾在網路上分享「存錢神器」，將廢棄「冷媒桶」搖身一變成了外型可愛的小小兵存錢筒，經過20個月總算存滿重達52公斤的「一桶金」，女兒想去迪士尼的心願也夢想成真。

本身從事空調業的原PO自2016年底起，便多次在臉書社團《爆廢公社》分享如何將冷媒桶改造成卡通存錢筒的照片，引起不少網友關注，「有時候看人家淨灘，更看過有冷媒桶亂丟，我不如廢物利用開孔來當存錢筒，又只進不出！」並從2016年10月26日開始存錢，當時也允諾女兒存滿了就帶她去迪士尼玩，藉此讓她了解儲蓄的重要性。

20個月存滿「冷媒桶」52公斤重存款金額曝光驚呆網友 因為這「一桶金」，女兒想去迪士尼的心願也夢想成真。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

「沒想到不到兩年就存滿了…」原PO日前發文表示，經過20個月，總算將第一桶「冷媒桶」存滿，總重量更是高達52公斤，扣掉淨重約3公斤，裡面約有49公斤重的存款。他先是將冷媒桶破壞後，把桶內金額全數倒在大臉盆上，女兒也在一旁興奮數錢，面對網友好奇金額總數，他霸氣地說「不吊胃口了，總金額20萬」語畢驚呆一票人。

不少網友驚呼「跟我一樣重欸」、「我也覺得至少15萬以上」、「這可能比滿多人的戶頭還多錢了」、「可以全家出國旅遊了」、「超酷…明天我來用我家20kg瓦斯桶來存」；也有人開玩笑說「我比較想知道50塊有幾個假的，因為我常存到假的」。

文章來源：Facebook/爆廢公社

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