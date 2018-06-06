帥爸過度疼愛！「舔臉還捏屁股」16歲女兒 網友罵翻

帥爸過度疼愛！「舔臉還捏屁股」16歲女兒 網友罵翻(圖翻攝自/chosun.com)

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/綜合報導

父母很愛兒女，但有時候愛的行為，是否要適可而止呢？南韓綜藝節目《大國民脫口秀－你好》，日前邀請一名16歲崔姓少女上節目，抱怨36歲的父親過度疼愛她們，現在長大爸爸會與她們親親外，甚至有舔臉頰、摸屁股等行為，讓她與10歲妹妹感到困擾，沒想到節目播出後，卻引發網友撻伐。

南韓綜藝節目邀請16歲崔姓少女、10歲及14歲妹妹上節目，還有她們36歲的父親崔泰坤（音譯），曝光父親過於疼愛的舉動，透露父親不僅會親吻她們，但有時還會用舌頭舔，在看電影或電視時，甚至還會在她們的肚皮上吹氣。

面對孩子的控訴，父親感到相當難過(圖翻攝自/chosun.com) 面對孩子的控訴，父親感到相當難過(圖翻攝自/chosun.com)

二女兒更提到，父親也很喜歡捏她們的屁股，甚至在洗澡時，連敲都沒敲門，就直接進來要幫孩子洗，讓她們感到相當困擾，對於這些指控，父親則是表示，孩子小時候都很黏他，怎麼現在都變了。而崔泰坤也解釋，由於他21歲還在當兵，當時大女兒就出生了。

妻子也不反對丈夫做法，認為孩子與父母間就該有溫暖擁抱的互動(圖翻攝自/chosun.com) 妻子也不反對丈夫做法，認為孩子與父母間就該有溫暖擁抱的互動(圖翻攝自/chosun.com)

由於退伍後又出國工作2年，他感覺女兒的童年都沒有父親陪伴，讓他對此感到相當自責，而之後他又因車禍導致下半身癱瘓，是靠著想念女兒才重新站起來，因此很希望可以好好彌補孩子，成為一個好父親，給她們滿滿的愛。而女兒也諒解的表示，牽手與抱抱可以，但希望在外不要有太多親密接觸。

不過，這段節目卻引來網友撻伐，認為該父親的行為已構成性騷擾，而崔泰坤也在IG吐露心聲，表示女兒本意只是想抱怨一下，沒想到卻遭來網友批評，她們心中慈父卻變成性騷擾加害者，甚至連學校都不敢去，他也提出告訴狀準備告網友。其父透露「我認為我是個有責任感的爸爸，只是用不同的方式去愛孩子罷了」。

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