大媽到銀行求買「8元原子筆」狂盧櫃員：有夠好寫的

2018年06月06日 11:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

到底是什麼筆竟然讓大媽不惜狂盧女櫃員也要買下來？網友在網路上分享女性友人在銀行上班的趣事，一名大媽日前到銀行辦事時，她隨手遞筆請對方簽名，沒想到大媽卻突然放聲驚呼，硬是要買下她手上僅有的2支原子筆！

原PO在《Dcard》PO文表示，當時女櫃員以為過程中有哪個程序出了錯，沒想到大媽卻反問她「這筆哪裡買的有夠好寫的，多少我跟你買！」就算表明只是一支8元的原子筆，大媽直呼「8元？那我10元跟你買你有幾支我都跟你買！」

由於銀行規定不能跟客戶有金錢上的往來，櫃員乾脆大方送她，但大媽仍堅持「不行！我10元跟你買，你有幾支筆都賣我！」原本櫃員只想將大媽已經拿在手上的原子筆送給對方，沒想到眼尖的大媽發現櫃員手上還有一支，竟毫不猶豫抽走她僅存的原子筆，並在桌上放上20元就迅速離去，留下一臉錯愕的櫃員。

事後櫃員忍不住抱怨，「平常借給同事用消失就算了，好不容易有時間再去補個貨，連客人也要搶我的筆…留一支筆給我用會怎麼樣嗎？」讓她感嘆「人生好難」。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人跪求原子筆本尊照，直呼「這支筆我也有，真的超好寫」、「從國中用到現在上班還是拿同款筆」、「別人的筆都特別好寫」、「囤貨囤起來，現在每個客人來就推銷一下，賺差價賺起來」。