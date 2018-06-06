調監視器驚見檳榔西施在店裡啪啪啪 老闆娘爆氣PO網

2018年06月06日 13:19 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名檳榔攤老闆娘日前在網路上抱怨，調閱店內監視器後發現，原本非常信任的女員工竟在店內和新男友「相親相愛」，經過溝通後，她要求女員工不要再帶男友來店裡，否則被客人撞見很難看，沒想到男方得知後竟反嗆老闆娘見不得人家好，讓她傻眼直呼「現在的渣男怎麼臉皮會厚成這樣？不知道羞恥，到底誰是老闆」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，一名她相當信任的女員工其前夫10年來沒養家、養小孩，現在她交了新男友後卻被愛情沖昏了頭，行為日漸脫序，不但常常臨時預支薪水，甚至直接自作主張寫在報表支出上，其男友更私自拿取店內商品，氣得她破口大罵，並告誡女員工日後未經她允許不准再犯。

直到某日，原PO無意間從兒子口中聽到，員工男友抓了一隻保育類的穿山甲並放在店裡，於是她急忙打電話詢問穿山甲的下落，卻得到男方早已賣給朋友的答覆，原PO深知此舉違法，隨即調閱監視器察看買家是誰，沒想到卻看見女員工和男友倒臥在沙發上「相親相愛」的畫面，再加上女員工越發懶散，不僅時常在店內呼呼大睡，也不包檳榔、不顧店，5月分更遲到1011分鐘，讓她決定找到新人後，就請她走人。

貼文曝光後引起網友熱議，不少人驚呼「這有點扯吧，看畫面是把檳榔攤當砲房了嗎？」、「有得幹、又有錢拿…這真是人生勝利組了！」；也有人認為原PO超佛心「佛系老闆，是我就叫她立刻走人」、「老闆娘妳員工怎麼了，離門口很近耶。然後不扣全勤，也太佛心了」。