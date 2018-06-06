職場菜鳥為何做到要死還被嫌？諧星作家黃大米：差別在這點

2018年06月06日 14:12 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

電視台的記者，每天的工作量是三條新聞，我是個老實人，每條新聞都很全力以赴，公司的主管們也都很肯定我的表現，於是更多更難的新聞就落在我頭上，真是你老師哩！

但古有明訓，能者多勞，吃苦當吃補，吃苦耐勞的我，隔壁坐了一位資深記者，有一天他敲著鍵盤打稿，像是開釋一樣跟我說：「每天三條新聞，你都跑這樣認真幹嘛？想累死自己嗎？」我疑惑的問：「什麼意思？」，這位大哥悠哉地說：「 三條新聞中，你找一條好好用力表現就好，播出後，長官就會覺得你很棒了，其它兩條新聞簡單處理就好，你狂拚、狂賣力會做不久。」他說完後，帥氣的出去跑新聞了，留下錯愕的我。

原來，前輩大哥每天都先評估過，哪一條新聞要用力做，哪一條要輕鬆做，果然他的新聞作品有好壞程度上的落差，長官有因此覺得他不ok嗎？沒有！因為長官只記住他好看的新聞，對於做普通的作品，往往沒什麼印象。

這對我來說，是一次震撼教育，原來努力不是全方位的努力，是要先盤算過重點要花在哪？這位前輩後來成為某台的當家主播，心力依舊只放在重點，事半功倍。

在工作上，你是否也跟我一樣非常拼命，常常把自己累得半死，卻不懂為什麼，有些人可以優優哉哉，準時下班，卻表現出色。在「高績效心智」這本書中的主角好不容易得到夢寐以求的工作，拼命表現，瘋狂加班，甚至常加班天亮，因此連凌晨來打掃的清潔工，他都叫得出名字，有天一個重要專案，他發現同事娜塔莉卻做得比他好，後來當他知道，娜塔莉晚上和周末從不加班，他突然覺得好心酸喔，為什麼她看起來一派輕鬆，工作績效卻比自己強，於是作者開始展開研究，發現比努力更關鍵的成功法是「聰明工作」，他們研究發現，累死你的不是工作，而是工作的方法，所以你想要有效率的工作，要先有這些思維：

一、區分優先順序，專注在要緊的事情上：

先對工作做出選擇，做得少，因此全心全力投入重點，「貴精不貴多的專注心法」，有熱情更有目標。

二、討好所有人，反而裡外不是人：

舉例來說，當你對客戶來者不拒，有求必應時，你會沒有足夠的時間去做好事情，認清自己的精力是有限的，負擔太多工作，只會被工作壓垮。

三、多工處理事情，效果不好：

一邊聽同事報告，一邊看電子郵件，每次當你切換注意力時，你的大腦就必須放棄原來的工作，才能去適應新的。

正如諾貝爾經濟學獎得主司馬賀所說的：「太多資訊只會造成注意力貧乏」所以我每次打報告或者寫稿時，都會到圖書館，關掉網路，減少資訊量，避免分心，果然效率會變得很高，如果一直開著網路，可能光是回line、看臉書，就會耽誤我不少時間，唯有專注，才能有好表現也才能盡快收工。

在我當上主管後，發現台大、政大等等名校畢業的年輕人，面對主管交辦的事情，跟其他人有一個明顯的差異點，他們不會傻傻的就去衝、去做，他們會想一下這次的任務首要解決的是哪部分，其他枝節的部分就不管，很能抓重點，在判斷分析後，斷捨離的很明確乾淨，雖然是一隻菜鳥，卻有著老鳥的冷靜與分析力，也許他們在求學時，面對繁重的課業，也都是先思考哪些章節是重點，只閱讀該篇章，所以才能就算念不完，也能考很好。

不論是想要做好工作，或者在求學的路上把書念好，記得抗拒分心，把力氣放在最重要的事情上，化繁為簡，才有可能表現出色。

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》