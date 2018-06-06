老公在花園「挖到人骨」 妻冷回：別擔心！那我前夫

2018年06月06日 14:48 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若在家中後花園，發現人骨殘骸，想必第一時間都會被嚇死。俄羅斯一名男子在家中整理花園時，意外挖出一具遺骸，他嚇得趕緊告知妻子，豈料對方不僅沒被嚇到，反而冷靜的說出「別擔心，那是我第一任丈夫」。

這起駭人殺人案發生於西伯利亞鄂木斯克州（omsk）一座村莊，一名男子正在整理自家花園，原本打算種植馬鈴薯，沒想到期間卻挖到骨頭，而且疑似是人骨，他嚇得趕緊告知60歲妻子，但對方不僅沒被嚇到，反而淡定的說出「別擔心，那是我第一任丈夫」，更要求丈夫一起將屍體埋回去，並且不要報警。

婦人為了自保於是拿出斧頭將丈夫砍死，並將屍體分屍埋在花園裡(圖翻攝自/每日郵報)

但該名丈夫最終還是選擇報案，60歲婦人才向警方坦承，21年前52歲的丈夫喝的醉醺醺回家，沒想到一見到她就是一陣毒打，兩人也因此起了爭執，她為了自保於是拿出斧頭將丈夫砍死，並將屍體分屍埋在花園裡，對外假裝丈夫去上班後，再也沒回來了。

而這個秘密一藏就是21年，婦人最終坦承犯案，更在法庭上恢復當時殺夫的狀況，而俄羅斯調查機構也已介入調查，並未公開婦人的姓名，依蓄意殺人的罪名遭起訴，未來恐將面臨十年的判刑，而當地居民得知後，表示「這名新丈夫可能靠種馬鈴薯，救了自己一命」。