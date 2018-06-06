富二代沒新車開怒當小偷 被逮竟說：要讓我爸丟臉

2018年06月06日 15:21 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有少部分人因為生活有困難，或是什麼難以啟齒的狀況，不得不靠偷東西過活。大陸山東最近傳出數十起竊盜案，金額都不高，而且警方發現犯案方式都雷同，推測嫌犯都是同一個人；後來循線逮捕到嫌犯，調查後竟發現嫌犯是一個富二代，犯案原因竟是「為了讓父親丟臉」。

據《梨視頻》報導，最近在山東鄒城的某個鄉鎮接連發生數十起竊盜案，而且都是偷金額不高的物品，像是手機或是小額現金，犯案時間及方式都雷同，故警方推測小偷可能是同一個人；後來接獲線報，警方循線在一間網咖逮到鄧姓竊賊，追問後竟發現對方家境富裕，根本就是一個富二代。

鄧姓嫌犯希望家人能多注意他，不要把他當空氣，才會出此下策。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

鄧男偵查時提到，他的父親用他的名字買新車卻不讓他開，還將車鑰匙給其他親戚，氣得他決定要想辦法讓父親丟臉，所以才會到處行竊；他在警局時也表示，「憑什麼，雖然我沒有證(駕照)，但是他們做得是不是有些太絕」，而且他坦承是希望得到家人的注意，不要把他當空氣。

警方指出，鄧男盜竊總金額約3萬元(約新台幣14萬元)，目前被刑事拘留。而許多網友看到鄧男奇葩的行徑，紛紛直言「有錢就是任性啊」、「為什麼拿自己人生開玩笑？」、「長不大的小孩都是這樣鬧的」、「神邏輯」、「看到我都醉了」。