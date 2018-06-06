看診前要刷牙嗎？牙助分享崩潰經驗：被菜渣彈到臉

2018年06月06日 15:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少人會至牙醫診所檢查牙齒，但你在看牙前會先刷牙嗎？一名女牙助就在臉書暴露心聲，表示許多病患來看牙齒前，都沒有先刷牙的習慣，導致他們還要幫忙清理菜渣，有時味道甚至很濃，最慘的是，她還曾被病患的菜渣彈到頭髮上，而這篇PO文也釣出不少牙助，吐露自己的心聲。

一名矯正專科的牙助在「爆怨公社」表示，他們在病患看診前，都會幫忙檢查是否有刷牙，但她卻經常遇到根本沒刷牙的，「牙菌斑厚厚一層的，還有牙縫卡菜渣的，還有嘴巴一打開，大蒜味韭菜味非常濃郁的」，讓她不禁崩潰的提到「看牙醫前先把牙齒清乾淨不是最基本的嗎？」最恐怖的是，她還曾遇過替病人用牙線輕牙齒時，菜渣竟彈到臉上、身上及頭髮上。

一名女牙助就在臉書暴露心聲，而這篇PO文也釣出不少牙助(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友紛紛表示「我看牙前都一定要先刷牙，覺得沒刷牙就去看牙齒很害羞欸」、「顧客想把口齒留香的味道與您分享」、「看牙醫前刷牙是基本禮儀吧」、「我去看牙之前都會剔牙然後刷乾淨，結果還被前室友問說要去洗牙幹嘛要刷」、「我在日本看牙醫時，醫生看診前，牙醫助理都會先幫病患刷牙，然後跟病患說哪裡有殘渣，以後刷牙要多注意什麼的」。

還有不少牙助分享自身經歷「我在一般牙科服務，有些老人更可怕，活動假牙一拿下，不誇張菜渣刮一刮有半碗」、「我還有看過看牙齒在那邊吃沙其馬跟芝麻糖的阿伯。我問他，阿吃這個不是會黏牙齒嗎？阿伯回『我來檢查牙齒順便洗牙啊，免刷牙啦！』」、「我以前還遇過牙結石像土石流崩塌的，感覺幾百年沒刷牙一樣」。