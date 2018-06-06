超衰！屁孩囂張「自殺式騎車」 她險中招感嘆：你痛你爸媽心痛

超衰！屁孩囂張「自殺式騎車」 她險中招感嘆：你痛你爸媽心痛(圖/ 翻攝自臉書《我是永和人》)

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馬路上最怕遇到三寶！一名女駕駛行經永和中正橋右側快速道路，遇到逆向騎車的屁孩，甚至朝駕駛比中指，差點釀成事故的畫面，也被分享到網路上，引起熱議；屁孩「自殺式騎車」的狀況，更讓女駕駛感慨，「你痛你爸媽心痛」。

6日有一名女網友在臉書社團分享一段驚險影片，並寫著「天氣炎熱，最好的消暑方式就是遇到逆向的孩子」，從行車記錄器畫面中看到，她行駛在中正橋上時，一名貌似年輕人的男騎士逆向騎上橋，而且還不只一輛，後方居然還有第2台機車緊跟在後，險發生事故的狀況，讓原PO嚇到背脊發涼。

她也在文中提到，「我說孩子啊！你們20幾歲人生正要開始，有必要拿生命開玩笑嗎」，更感慨地表示，「若不小心撞到，我很衰你很痛你爸媽心痛，有必要這樣嗎」；原PO還特別提醒其他網友，以後騎車下橋轉彎時記得減速，以免遇到三寶逆向釀災會很衰。

許多網友看到影片後也都相當傻眼，紛紛留言痛罵，「這是什麼自殺式騎法」、「撞到真的很倒楣不能無責任」、「想死也不要害別人」；不少人很好奇，「順向撞到逆向，死了到底誰的錯？我已經不太懂這社會邏輯」，原PO也回應，「他逆向有錯，我應注意未注意也有錯，加上他騎車應該會有人損的狀況，也能在(再)求償，所以如果撞到我很衰」。

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