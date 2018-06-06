世足》墨西哥國腳驚傳組團開淫趴 找30女陪睡送行

2018年06月06日 16:47 陳慶餘

墨西哥在上週的熱身賽以1比0擊敗蘇格蘭（美聯社）

2018年世界盃足球賽即將於本月14日在俄羅斯登場，沒想到就在此時已經連續6屆止步16強的墨西哥國家隊卻爆出淫亂醜聞，根據墨西哥八卦雜誌報導，墨西哥國家隊在上週六的熱身賽以1比0擊敗蘇格蘭之後，一票球員竟然組團跑到墨西哥市一間酒店開淫趴，甚至還找來30名小姐陪睡。

墨西哥八卦雜誌《TVNotas》日前刊出球員抵達派對現場的照片，並指出包含了守門員奧喬亞（Guillermo Ochoa）、前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）、中場法比安（Marco Fabian）、後衛薩爾塞多（Carlos Salcedo）等人，都參加了這場「真正的歡送派對」，他們甚至還找來大約30名辣妹一起共襄盛舉，派對從週六晚間約10點半開始，一直持續到隔天的下午4點才結束。

對此，墨西哥足總秘書長坎圖（Guillermo Cantu）則出面表示，參加派對的球員並不會受到任何處分，因為他們是利用自由時間來參加派對，況且他們也沒有耽誤任何的訓練行程。

而在這場「歡樂送行趴」結束後，墨西哥國家隊目前正在哥本哈根準備和丹麥國家隊進行一場熱身訓練賽，結束後就會前往俄羅斯備戰本屆世足。