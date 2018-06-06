洗頭水柱太強害客暈眩？美髮師傻眼：又不是用消防水柱

2018年06月06日 17:54 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

美髮師洗頭竟然被告傷害？高雄一名美髮師日前透露幫一名男性顧客洗頭、剪髮時，過程皆是按照一般正常程序，顧客要求她將水開小一點她也照辦，完成後對方甚至給了她5元小費，沒想到隔天男子竟然帶著兩名員警上門，指控洗頭水柱太強造成他暈眩。

原PO在臉書《爆廢公社》PO文直呼「我又不是用消防水柱幫你洗頭！」當她下午以被告身分到警察局做筆錄時，無意間聽到警察閒聊，「他上次不是告一個剪髮的，這次換告洗髮的？」後來她將此事告訴同事，才發現該男子今年過年期間曾來店剪髮，隔天店家就接到消基會通知客人投訴過年期間剪髮漲價沒有事先告知，然而事實上店門口有貼公告，店長為了息事寧人直接退男子錢。

原PO認為男子行徑惡劣，不時藉由興訟耗費社會資源，於是打算提起誣告反擊，便PO文尋求網友意見，對此網友紛紛留言回覆「他是用鎮暴水車洗頭逆」、「這種人不能姑息養奸」、「門口直接貼此人物永久黑名單」。

也有人表示「誣告罪不會成立，誣告要成立必須整個事件都捏造，可是他真的有讓你洗過頭，看來對方很懂誣告罪這法條」。

另外有網友建議「妳就讓他告吧！記得偵查庭的時候檢察官問妳有什麼話想說，記得說我沒對他造成任何傷害，如果有請他提出相關證據，我做無罪答辯。如果檢察官起訴妳，恭喜妳～可以準備告他誣告了～」