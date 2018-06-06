搭飛機後行李箱慘變「垃圾」 夫妻看傻眼：一半東西不見了

2018年06月06日 17:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近美國有一對哈洛賓(Horabin)夫婦搭機遇到超慘經驗，搭乘美國航空抵達達拉斯機場後，太太克莉絲坦(Kristen Horabin)領行李時卻等到一盤「垃圾」，行李箱像是受到強烈撞擊，看起來殘破不堪；最誇張的是航空公司竟沒人出面處理，讓她氣得在臉書上發文，引起媒體關注並揭露，對方才趕緊連絡他們並給予賠償。

綜合外媒報導，克莉絲坦3日在臉書上發文，提到自己和先生搭乘美國航空從佛州回達拉斯，抵達機場後兩人去領行李，先生的行李箱很快就出現在行李轉盤上，但她卻遲遲等不到自己的行李；直到她詢問工作人員時，對方指著一個裡面裝著被扯爛的箱子的托盤，說這就是克莉絲坦的行李箱。

克莉絲坦和先生看到行李箱簡直臉都綠了，「行李箱幾乎被撕成兩半，裡面剩下的衣服幾乎被扯爛，上面還沾滿黑色潤滑油和牙膏，我猜是受到撞擊才會破裂」，最難過的是，克莉絲坦直言，「有一半的東西都不見了」。

遇到自己行李變成「垃圾」的慘況，克莉絲坦表示，雖然行李裡面的東西不值錢，但克莉絲坦生氣的是，航空公司完全沒有人對此做任何解釋，「派人當面說明發生什麼狀況並道歉，也許我會自認倒楣，但會反應是希望以後其他乘客遇到同樣狀況，能有對的解決方式」。

直到媒體爆出克莉絲坦的遭遇後，美國航空公司才馬上聯繫他們，並承諾給予3500美元(約新台幣10萬元)支票和300美元(約新台幣9千元)機票折價券，向兩人道歉，也強調會調查出到底發生什麼事。