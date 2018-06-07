渣男復合遭拒就「射殺3兒女」 獨留前妻面對殘忍悲劇

渣男復合遭拒就「射殺3兒女」 獨留前妻面對殘忍悲劇(圖/ 翻攝自《gofundme》網站)

友善列印
／綜合報導

美國有一名男子賈斯汀(Justin Painter)想要跟前妻辛普森(Amanda Simpson)復合，在遭到拒絕後又得知對方交了新男友賽斯(Seth Richardson)，竟氣得槍殺情敵，還射殺自己3個親生兒女，留下前妻要她「活著忍受這一切」，最後飲彈自殺。辛普森當場捧著小孩屍體淚崩，「他帶走我的一切，他贏了」。

綜合外媒報導，辛普森和賈斯汀婚後生了3個小孩，但兩人感情不合讓她果斷選擇離婚，並獨自帶著3個寶貝兒女，儘管辛苦卻讓她覺得很快樂又幸福，後來也交了一名男朋友賽斯，談著遠距離戀愛，有時候還能享受1家5口溫馨的生活。

不過，當賈斯汀得知辛普森交新歡時，有打電話向她表示想要復合卻被拒絕，導致他醋勁大發，通話隔天就持槍闖入辛普森家中，朝自己親生兒女連開多槍致死，再射殺情敵賽斯，現場被鮮血染成一片鮮紅；賈斯汀再對著淚崩的辛普森怒吼，「賽斯死了，孩子們也都死了，妳就一人活著忍受這一切吧」，語畢便舉槍自盡。

辛普森事後曾在臉書直播，提到至今仍常常想起3個寶貝子女的慘況。 辛普森事後曾在臉書直播，提到至今仍常常想起3個寶貝子女的慘況。(圖/ 翻攝自臉書@ Amanda Simpson)

在賈斯汀射殺賽斯時辛普森肩膀也有受到槍傷，經急救後撿回一命，但她一點都不開心，因為她愛的人都不在這個世界，更常常哭訴，「孩子是我的一切，現在他們都走了，前夫知道只要把孩子從我身邊帶走，就是拿走我的一切，他贏了..」。在她出院後，心境有稍微改變，她覺得自己應該要繼續前進。

隔了一段時間辛普森在臉書上直播，淚崩地講著前夫帶走她的全部，「我現在沒有我的孩子，他們是我的一切，是我活著的目的，我日日夜夜回憶跟孩子相處的時光，只要閉上眼睛就會看見3個孩子… 他們被槍殺的畫面」。而她的新歡賽斯的母親感概地說，「我兒子才是最無辜的」，他只是當天剛好去探望女友辛普森，卻遭遇不幸。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

日本「4000人斬」富豪裸屍... 上山打獵被同伴誤認成野豬 獵...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。