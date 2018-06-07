日本「4000人斬」富豪裸屍案 22歲嬌妻遭爆曾拍A片

網友利用神之眼比對，發現S女疑似曾經拍過4部素人A片（翻攝5CH）

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S女（左）今年2月才與野崎幸助結婚（翻攝日網） S女（左）今年2月才與野崎幸助結婚（翻攝日網）

日本和歌山縣一名曾經自豪的出書稱自己「4000人斬」的77歲富豪野崎幸助，上個月24被家中幫傭發現全裸暴斃在家中，警方驗屍後發現他的體內含有興奮劑成分，因此不排除他殺可能，而野崎幸助今年2月才娶的S姓女模更是被死者家屬懷疑涉有重嫌，沒想到竟日又驚傳，這名S小姐除了常常出入牛郎店以外，更曾經以素人的身分拍攝過4部AV。

由於野崎幸助在和歌山當地以風流著稱，因此他的突然身亡也格外受到矚目，而他今年2月才風光迎娶的22歲S姓女模更是成為狗仔媒體追逐的對象。

根據日本雜誌《週刊新潮》報導，S女的父母從事醫療業，老家在北海道的她是家中的老二，有一個大3歲的姊姊和一個小2歲的弟弟，興趣是喝酒和去牛郎店。

除了身家遭到起底外，更有日本網友發現，S女疑似曾以素人身分拍攝過4部A片，鄉民比對了影片中演出女優的痣、耳朵、臉型等等身體特徵，發現S女的長相竟然跟付費成人網站在去年9月8日、23日、28日以及今年2月12日發售的A片中的女優長相如出一轍，相關消息曝光後，立刻在日本各大論壇、討論區中掀起網友熱議。

S女被日本網友抓包曾經拍攝過4部素人AV（翻攝5CH） S女被日本網友抓包曾經拍攝過4部素人AV（翻攝5CH）
S女被日本網友抓包曾經拍攝過4部素人AV（翻攝5CH） S女被日本網友抓包曾經拍攝過4部素人AV（翻攝5CH）
S女的身分遭到起底（翻攝5CH） S女的身分遭到起底（翻攝5CH）
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